Fortalecen el reciclado en Lomas con nuevos vehículos y herramientas para trabajadores

bneEn la Semana del Reciclado , los recuperadores urbanos de Lomas de Zamora recibieron nuevos vehículos, indumentaria y herramientas para seguir fortaleciendo el trabajo que realizan en los barrios.

En el Parque Diego Armando Maradona de Fiorito hubo un encuentro organizado por el Municipio junto al Ministerio de Ambiente de Provincia . Allí entregaron motos y motocarros para la recolección diferenciada de residuos en cada Centro de Gestión Municipal (CGM) ; herramientas, indumentaria y elementos de seguridad para más de 600 recicladores ; y credenciales del registro de Cooperativas y Cartoneros de Lomas .

"Hace 10 años que venimos trabajando con los compañeros y compañeras para fortalecer el entramado de reciclado de Lomas. Un recorrido que empezamos soñando con alguna que otra herramienta, algún que otro reconocimiento y que hoy, con el virtuoso Gobierno de la Comunidad , se transformó en política pública: el programa Lomas Recicla ", señaló la ministra de Ambiente, Daniela Vilar , quien destacó que "pasamos de tener 59 puntos de recolección a 125, y de la informalidad a crear un registro de recicladores para que los compañeros tengan el respaldo del Municipio".

La jornada también contó con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama. Lomas Recicla en Comunidad es el programa de reciclado y economía circular que busca convertir los residuos en recursos productivos y reducir los desechos, evitando la formación de microbasurales. Más de 600 recuperadores urbanos trabajan en los distintos barrios y cumplen una función clave tanto en el aspecto ambiental como social.

En la web del Municipio están las direcciones de los lugares donde los vecinos pueden llevar sus residuos reciclables como papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales. Las cooperativas se encargan de juntarlos y trasladarlos a las plantas de tratamiento para procesarlos y clasificarlos adecuadamente para su posterior comercialización.

Otras iniciativas para cuidar el ambiente en Lomas

En Lomas también se desarrolla el programa de recolección domiciliaria diferenciada Día Verde, que consiste en retirar los materiales reciclables por la puerta de las casas de los vecinos.

La iniciativa tiene lugar los lunes en Llavallol, martes en Santa Catalina, miércoles en Banfield, jueves en Temperley y Turdera, y los sábados en Lomas. Siempre antes de las 10 de la mañana, los vecinos de cada localidad pueden separar sus residuos (papel, cartón, plástico, vidrio y metal) y sacarlos al cesto de la calle en una bolsa con un sticker que los identifique.

equipamiento cooperativas lomas7 Lomas tiene un programa de reciclado y economía circular.

Los trabajadores de las cooperativas se llevarán los bolsas de los domicilios para seguir avanzando con el proceso de tratamiento y reutilización. Los stickers se pueden pedir en los Centros de Gestión Municipal (CGM) o descargarlos en la web del Municipio.

Mientras que a través del programa Mi Club Recicla, ya son 47 los clubes de barrio que participaron de talleres sobre la correcta separación de residuos y recibieron cestos, tachos y campanas de reciclaje para fortalecer las prácticas dentro de cada sede. El Municipio también organiza talleres en jardines, escuelas e instituciones con el objetivo de que cada vez más vecinos incorporen estas prácticas fundamentales para cuidar el ambiente.