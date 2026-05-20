Harán un locro patrio y solidario en Temperley para ayudar a la Escuela Tomás Espora

La cooperadora de la Escuela Secundaria Tomás Espora de Temperley realizará este lunes 25 de mayo un locro a beneficio del propio colegio . Durante la jornada se venderán comidas típicas argentinas y todo lo recaudado será para invertirlo en mejoras para la institución educativa.

Ana De Souza , integrante de la cooperadora y exalumna de la escuela, dialogó con el Diario La Unión y explicó que la jornada solidaria se llevará a cabo de 11.30 a 15 en la propia sede de la institución, la cual se encuentra situada en Santa María de Oro 44.

Para celebrar la Patria en comunidad , la cooperadora venderá porciones de locro (a $10.000), empanadas (cada una a $2.500), choripanes ($4.500) y pastelitos ($2.000), a la espera de que todos los vecinos de Lomas de Zamora puedan acercarse y contribuir con la noble causa.

Todos por la Escuela Tomás Espora de Temperley

“Todo lo que se recaude se va a usar para mejorar las condiciones del colegio. Este año apuntamos a contribuir en los gastos cotidianos de la escuela como la limpieza, la librería e incluso las reparaciones de las ventanas”, contó Ana, que rápidamente dijo que, en caso de obtener una buena recaudación de fondos con el evento, también comprarán pintura y pizarras blancas que hacen falta en algunos salones.

Desde la organización indicaron que es recomendable traer recipiente propio para llevarse las porciones de locro, aunque garantizaron que venderán bandejas y platos térmicos en caso de que los vecinos lo requieran. “Los que quieran se van a poder llevar la comida a sus casas o también podrán almorzar en la escuela, en un sector de mesas que prepararemos para los vecinos. Esto lo sumamos a raíz de distintas solicitudes que tuvimos el año pasado”, acotó De Souza.

1f5a7543-95b3-4b74-974f-4d4078386dd6 Los vecinos de Lomas de Zamora podrán degustar las exquisiteces en la escuela.

Los lomenses que quieran colaborar con la iniciativa ya pueden realizar sus reservas comunicándose al 1134878317. Desde la cooperadora remarcaron que esto permitirá organizar mejor la cantidad de porciones y garantizar disponibilidad de las distintas comidas típicas. De todos modos, durante toda la jornada también habrá venta al público para quienes decidan acercarse a la escuela y compartir el festejo patrio en comunidad, aunque la entrega estará sujeta al stock disponible.