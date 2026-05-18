De Lomas a la fama: la escuela de danzas que brilló en el programa Pasión de Sábado

Gracias a su performance van a participar en un espectáculo que se realizará en un teatro con todos los ganadores del concurso.

Tras pasar por una difícil competencia en el stream, las bailarinas de la Escuela "Studio Gym Dance" de Lomas lograron ganar y así presentarse en el estudio del programa Pasión de Sábado donde brillaron con una coreo que captó la atención de televidentes y los presentes en el estudio de América TV.

Gracias a una ardua preparación, unas 15 alumnas de la escuela lomense que siempre se destaca por sumarse a distintos desafíos, participaron de un concurso del programa de streaming que realiza concursos para que las bailarinas amateurs puedan participar de un show en el estudio del programa Pasión de Sábado en América.

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Johana Medina es la responsable de la escuela lomense y quien incentiva siempre a sus chicas a superar cualquier desafío que se presente, desde concursos hasta competencias de nivel internacional y fue quien comentó: "Nos anotamos primero al concurso del streaming donde tuvieron que competir con tres escuelas".

El programa de stream "Meta Cumbia Dance" propone desafíos para llegar a actuar en Pasión de Sábado. Cuentan con un jurado que elige a las mejores bailarinas y en esta oportunidad fueron la chicas de Lomas quienes se llevaron el primer lugar.

"Lo más interesante es que además de hacer la presentación en Pasión que es un programa con tanta trayectoria, la competencia que ganamos también nos permitirá estar en un show que prepara la producción en un teatro junto a todos los ganadores de ese concurso", explicó la profesora de danzas y fundadora de Studio Gym Dance que cuenta con dos sedes, en: Virgen de Itati 2020 y en Bolonia 1133, Lomas de Zamora.

La escuela de danzas local cuenta con una trayectoria de más de 15 año formando bailarines de todas las edades. "En el show que brindamos en el programa Pasión de Sábado participaron 15 alumnas de entre 8 a 21 años", aseguró Medina, quien además admitió que tuvo que contarle a sus chicas sobre la importancia de participar de un ciclo con tanta historia sobre todo en la movida tropical: "Son muy chicas y por una cuestión generacional no sabían que hace muchos años atrás los fines de semana se miraban sólo los canales de aire porque no había tantas plataformas de entretenimientos así que les comenté que es muy importante presentarse en ese espacio televisivo".

53098e31-e93e-4f12-9997-8b2ffc7d4554 Felices de estar en la tele.

Las chicas disfrutaron a plena de ambas experiencias, del streaming, de que profesionales de la danzas las juzguen y luego de estar en un canal de TV.

"Todas estas experiencias las incentivan a más y a seguir preparándose para lo que será subirse al escenario del teatro junto a otras escuelas ganadoras, lo que requiere de mucha responsabilidad porque significa que estarán bailando los mejores", agregó Medina orgullosa de cada logro de su escuela.

Así fue la performance de las bailarinas de Lomas