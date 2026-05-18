Chiche Gelblung está internado en terapia intensiva: cómo sigue su salud

Chiche Gelblung se encuentra internado y bajo evaluación médica luego de una serie de complicaciones de salud que comenzaron con un accidente sufrido por el periodista en su domicilio. De esta forma lo confirmaron desde Puro Show, donde brindaron detalles de su estado.

Según indicaron en el ciclo de El Trece , todo se inició hace aproximadamente 15 días cuando Chiche Gelblung sufrió una caída en su casa provocada por un espolón en el pie.

El golpe le dejó una importante lesión en la zona del ojo izquierdo, con un hematoma. El periodista la intentó disimular con anteojos de marco amarillo durante sus últimas apariciones en pantalla, tanto en Crónica TV como en El Nueve. A pesar del estado de su rostro, el conductor no quiso frenar y siguió trabajando hasta que su cuerpo no pudo más.

image Chiche Gelblung, internado.

Las complicaciones que sufrió Chiche Gelblung

La situación de Chiche Gelblung se fue agravando con el correr de los días. A la lesión facial se sumó una trombosis en el tobillo y, como consecuencia del espolón que originó la caída, sobrevino una complicación cardíaca que requirió la colocación de dos stents.

Lleva seis días internado en la Clínica Mater Dei, donde los médicos continúan evaluándolo. La noche del sábado fue especialmente difícil, motivo por el cual no estuvo presente en su programa de los fines de semana en Crónica TV.

Pese a la gravedad del cuadro, las señales que llegan desde adentro son moderadamente tranquilizadoras. Nancy Duré contó que logró comunicarse con él vía mensaje y que Chiche Gelblung le respondió con un emoji, al puro estilo del conductor. “Está lúcido, está bien, pero sí es verdad que está internado”, señaló en el programa.