Por qué está todo mal entre Mirtha Legrand y Chiche Gelblung

La memoriosa Mirtha Legrand volvió a sacar los trapitos al sol y esta vez el blanco fue su colega y ex amigo, Chiche Gelblung , contra quien la “Diva de los Almuerzos” enfatizó que tiene un enojo guardado desde hace décadas y sostuvo que es algo “horrible”, según lo despolvaron en Intrusos.

En base a las declaraciones que la misma conductora realizó en su programa, Mirtha Legrand recordó el momento en que Gelblung Gelblung publicó una imagen de ella junto a su marido, Daniel Tinaire, mientras ambos reposaban en la playa.

Y contó: “Estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías horribles”. Pero como si eso fuera poco, detalló sobre la postal de 1994, momento en que ambos se encontraban con ropa de ocasión: “Una imagen en una playa de Mar del Plata”.

Respecto a su vínculo con el conductor, Mirtha relató que no le privó el saludo: “Lo vi una o dos veces y lo saludé porque soy educada, pero me dolió muchísimo porque además estaba acostada con la pierna levantada”.

“Daniel estaba al lado leyendo el diario y nos habíamos ido a una playa lejos, justamente para estar tranquilos”, recordó es su momento, según revivió Intrusos.

image Mirtha Legrand y Chiche Gelblung.

“Ahora no lo hago más, pero me encantaba tomar sol. Estaba recostada, de pronto me levanté y vi que en el borde del camino había unas montañas, a través de una se ocultaba un fotógrafo”, añadió la conductora.

“Le comenté a Daniel que había un reportero que no fotografiaba y ya las habían sacado”, cerró sobre la anécdota y, considerada, sostuvo: “El rencor se me pasó”.