Nueva ilusión en marcha.

Temperley arranca la puesta a punto para la Primera Nacional

En el estadio Alfredo Beranger, el plantel retomará el viernes los entrenamientos, en lo que será el inicio del ciclo de Nicolás Domingo al frente del equipo.

Temperley inicia una nueva ilusión.

Sin refuerzos confirmados, pero con una base importante del último plantel, el Gasolero comenzará a trabajar de cara a un año en el que el objetivo principal será mejorar lo hecho en la temporada pasada, en la que llegó al Reducido y además se clasificó a la Copa Argentina.

Este desafío es el que tendrá por delante Domingo en su primera experiencia como entrenador tras una importante carrera como futbolista, con recordados pasos por River, Independiente y Banfield, entre otros.

El Gasolero logró retener a jugadores importantes como Ezequiel Mastrolía, Luciano Nieto, Fernando Brandán, Gabriel Esparza, Gabriel Hauche. Y la frutilla del postre llegó con la continuidad de Adrián Arregui, el capitán y máximo referente del plantel.

temperley-plantel
Temperley mantuvo un base importante del último plantel.

A esto hay que agregarle la llegada de Gerónimo Tomasetti, quien será la primera incorporación del equipo con miras al nuevo torneo. El mediocampista, de último paso por Ferro, acordó su arriba al Celeste y este viernes se presentará ante sus nuevos compañeros.

La pretemporada se hará en el estadio Alfredo Beranger

A diferencia de lo hecho en 2025, esta vez el plantel no se trasladará para realizar la parte más dura de la preparación y toda la puesta a punto la hará en el estadio Beranger, aprovechando las instalaciones que tiene el club.

Desde el lunes 12 de enero, el plantel de Temperley comenzará a entrenar en doble turno con miras al nuevo torneo y durante una semana se hospedará en la concentración que construyeron arriba de la sede social.

