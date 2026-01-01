viernes 02 de enero de 2026
1 de enero de 2026
Netflix estrena una nueva serie del mundo carcelario

Netflix presenta la serie documental “Sin cerrojos: un experimento carcelario”, que muestran en una controvertida experiencia social en Estados Unidos.

Netflix se mete en la cárcel. 

En Estados Unidos mantienen a los presos encerrados 23 horas y la única hora que queda libre es la que quedan liberados y allí siempre se generan los enfrentamientos. Es por eso que la idea que tiene el Sheriff Higgins, de Little Rock, Arkansas, es que los presos estén liberados, aunque en la prisión.

Netflix presenta una serie documental filmada en Estados Unidos

La producción sigue a un sheriff que decide implementar un modelo inédito dentro del sistema penitenciario: otorgar mayores libertades a los presos, con el objetivo de observar cómo cambia la convivencia, la seguridad y la dinámica interna del penal cuando se reducen las restricciones tradicionales.

Sin embargo, el experimento no tardó en generar polémica. La iniciativa se realizó sin el permiso expreso de las autoridades locales del condado, lo que desató investigaciones oficiales para determinar su legalidad y las implicancias éticas de las decisiones tomadas.

image
La nueva serie de Netflix.

A lo largo de los episodios, la serie expone tanto los resultados del experimento como las tensiones políticas y judiciales que surgieron a partir de su implementación.

