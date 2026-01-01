Netflix estrena una nueva serie del mundo carcelario

Netflix se mete en la cárcel.

Netflix suma a su catálogo, a partir del miércoles 7 de enero, la serie documental “Sin cerrojos: un experimento carcelario”, una propuesta impactante que pone el foco en una controvertida experiencia social llevado adelante en una cárcel de Arkansas, en los Estados Unidos.

En Estados Unidos mantienen a los presos encerrados 23 horas y la única hora que queda libre es la que quedan liberados y allí siempre se generan los enfrentamientos. Es por eso que la idea que tiene el Sheriff Higgins, de Little Rock, Arkansas, es que los presos estén liberados, aunque en la prisión.

Embed Netflix presenta una serie documental filmada en Estados Unidos La producción sigue a un sheriff que decide implementar un modelo inédito dentro del sistema penitenciario: otorgar mayores libertades a los presos, con el objetivo de observar cómo cambia la convivencia, la seguridad y la dinámica interna del penal cuando se reducen las restricciones tradicionales.

Sin embargo, el experimento no tardó en generar polémica. La iniciativa se realizó sin el permiso expreso de las autoridades locales del condado, lo que desató investigaciones oficiales para determinar su legalidad y las implicancias éticas de las decisiones tomadas.

image La nueva serie de Netflix. A lo largo de los episodios, la serie expone tanto los resultados del experimento como las tensiones políticas y judiciales que surgieron a partir de su implementación.

