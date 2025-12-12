Cuándo se estrena en Netflix la segunda parte de "Cien Años de Soledad"

La segunda y última entrega de la serie “Cien Años de Soledad”, basada en la aclamada novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez , llegará al catálogo de Netflix en agosto de 2026, según lo anunció oficialmente la plataforma de streaming.

Esta segunda parte de la serie de Netflix se hará "con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela", señala el gigante del entretenimiento en una nota.

Los ganadores Natalia Oreiro y "El Eternauta", los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

Lo que vendrá. Cuándo se estrena en Netflix la serie con Carla Peterson y Nancy Dupláa

La serie fue reconocida por público y crítica, estará dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno y será filmada íntegramente en Colombia, "con el apoyo y la complicidad" de la familia Gabriel García Márquez.

La serie retoma la historia tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia y la llegada al pueblo de Fernanda del Carpio, que se casará con Aureliano Segundo , uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, y le da a Úrsula Iguarán uno sus primeros descendientes.

Mientras, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños del patriarca al comunicar a Macondo con el resto del mundo.

"La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán -añade la nota- porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra".

La serie de Netflix es producida por Dynamo

La serie es producida para Netflix por Dynamo, compañía reconocida por trabajos como 'Narcos', 'Distrito Salvaje', 'Falco', 'Historia de un crimen', 'Frontera Verde', 'La cabeza de Joaquín Murrieta', 'Malayeraba' o 'Medellín', entre otras.

'Cien años de soledad', que fue publicada en 1967 en Buenos Aires por la Editorial Sudamericana con una tirada inicial de 8.000 ejemplares, está considerada una obra maestra de la literatura universal que ha vendido más de 50 millones de unidades y ha sido traducida a más de 40 idiomas.