Las primeras imágenes de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán

Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la actriz Cecilia Roth poniéndose en la piel de Moria Casán , para su rol en la serie que está filmando la plataforma que relata la vida y obra de la gran diva argentina.

La serie, que se divide en tres partes importantes, se encuentra en plena etapa de grabación y Netflix va adelantando algunas escenas. Además de Cecilia Roth , las actrices elegidas para convertirse en Casán son; Sofía Gala , hija de la diva, y Griselda Siciliani .

Cecilia Roth interpretará a la “Lengua Karateka” en su etapa actual, recorriendo su polémico paso por la TV abierta y su rol como jurado en el “Bailando por un sueño”.

En las imágenes que difundió la plataforma, la actriz luce su peculiar look de pelo negro con flequillo y sus extravagantes trajes con los que paseaba por los estudios de Ideas del Sur.

Cecilia Roth y la Moria Casán del Bailando

La producción está dirigida y escrita por Javier Van de Couter, reconocido por su sensibilidad narrativa y su mirada autoral sobre personajes complejos. El proyecto corre por cuenta de About Entertainment, la productora argentina liderada por Armando Bo, junto a Mercedes Reincke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg, que en los últimos años se consolidó como un sello fuerte en la creación de contenidos de ficción, no ficción y branded content.

image Cecilia Roth como Moria Casán.

Con este primer adelanto visual, la serie comienza a perfilarse como uno de los estrenos más esperados, no solo por el magnetismo de Moria Casán como figura cultural, sino también por el equipo artístico que la respalda.

"Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes", dijo Moria Casán al presentarse el proyecto.