Moria Casán, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

Se dio una muy picante situación en vivo cuando Moria Casán , en su programa de las mañanas de El Trece , le preguntó sin vueltas a Gimena Accardi sobre una nueva pareja luego de la escandalosa separación de la actriz con Nico Vázquez.

La actriz se comunicó con Moria Casán para una entrevista telefónica y tuvo que hablar de su presente sentimental después de la separación con el actor.

Gimena Accardi aclaró que con Nico Vázquez no tiene “ningún problema. Bien. El tiempo se encarga de acomodar las cosas. Me apoyé en terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, abocándome mucho al laburo”.

“Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad que fue con amor y eso es lo importante y también que nuestro vínculo esté bien. Eso para mí es lo más importante”, aclaró Gimena Accardi.

La actriz explicó que “primero creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tenga que tomar para estar bien una, principalmente, llorar lo que haga falta”.

“Y después empezar a ver la luz, aferrarse de la gente que a uno la quiere, puede ser sus amigos, su familia. Y sí, siento que abocarse al trabajo sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo”, profundizó Gimena.

Moria Casán, directa con Gimena Accardi sobre Nico Vázquez

Entonces Moria Casán fue incisiva con Accardi: “Escuchame una cosa. Y no te está dando vuelta nada, hablando que vas a hacer un drama erótico ¿Hay alguien que te guste o que te haya puesto el ojo? Vos sos una mujer bella ¿No hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo, reina, para ti?”.

“No, no, por ahora no Estoy bien así, estoy bien”, se quiso desentender la actriz. Mientras que Moria Casán no dio el brazo a torcer y le insistió “pero no estás asexuada, ¿no?”. “Algo, sí, siento, ojo”, tuvo que ceder Gimena ante la presión de "La One".

La conductora cerró con sospechas porque “me parece que vos no debés estar asexuada. No, vos sos re caliente, chabona. Accardi es una… Aparte libre no es lo mismo que sola. Así que bueno, reina mía, ¿qué decirte? Te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo este llamado hermoso que has tenido. Divino. De potranca a yegua. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Han hecho muy inteligentemente este duelo, esta separación con Nico y es una pareja que yo realmente quería y admiraba”.