miércoles 10 de diciembre de 2025
Escribinos
9 de diciembre de 2025
Picante.

Moria Casán, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

En su programa de El Trece, Moria Casán entrevistó a Gimena Accardi y la actriz habló de su separación de Nico Vázquez y de su presente sentimental.

Por Diario La Unión
Moria Casán y Gimena Accardi hablaron de todo.&nbsp;

Moria Casán y Gimena Accardi hablaron de todo. 

La actriz se comunicó con Moria Casán para una entrevista telefónica y tuvo que hablar de su presente sentimental después de la separación con el actor.

Lee además
Moria Casán hablósobre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.
¡Ups!

El picante comentario de Moria Casán contra Chechu Bonelli
Gimena Accardi y Nico Vázquez, con sus gatos. 
División felina.

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de los gatos con Nico Vázquez
Embed

Gimena Accardi aclaró que con Nico Vázquez no tiene “ningún problema. Bien. El tiempo se encarga de acomodar las cosas. Me apoyé en terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, abocándome mucho al laburo”.

Picante ida vuelta de Moria Casán y Gimena Accardi

“Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad que fue con amor y eso es lo importante y también que nuestro vínculo esté bien. Eso para mí es lo más importante”, aclaró Gimena Accardi.

La actriz explicó que “primero creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tenga que tomar para estar bien una, principalmente, llorar lo que haga falta”.

Gimena Accardi, con nuevo proyecto.
Gimena Accardi habló de su separación con Nico Vázquez en una nota con Moria Casán.

Gimena Accardi habló de su separación con Nico Vázquez en una nota con Moria Casán.

“Y después empezar a ver la luz, aferrarse de la gente que a uno la quiere, puede ser sus amigos, su familia. Y sí, siento que abocarse al trabajo sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo”, profundizó Gimena.

Moria Casán, directa con Gimena Accardi sobre Nico Vázquez

Entonces Moria Casán fue incisiva con Accardi: “Escuchame una cosa. Y no te está dando vuelta nada, hablando que vas a hacer un drama erótico ¿Hay alguien que te guste o que te haya puesto el ojo? Vos sos una mujer bella ¿No hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo, reina, para ti?”.

“No, no, por ahora no Estoy bien así, estoy bien”, se quiso desentender la actriz. Mientras que Moria Casán no dio el brazo a torcer y le insistió “pero no estás asexuada, ¿no?”. “Algo, sí, siento, ojo”, tuvo que ceder Gimena ante la presión de "La One".

La conductora cerró con sospechas porque “me parece que vos no debés estar asexuada. No, vos sos re caliente, chabona. Accardi es una… Aparte libre no es lo mismo que sola. Así que bueno, reina mía, ¿qué decirte? Te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo este llamado hermoso que has tenido. Divino. De potranca a yegua. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Han hecho muy inteligentemente este duelo, esta separación con Nico y es una pareja que yo realmente quería y admiraba”.

Temas
Seguí leyendo

El picante comentario de Moria Casán contra Chechu Bonelli

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de los gatos con Nico Vázquez

La picante opinión de Moria Casán del beso de Lali y Natalia Oreiro

Facundo Galli y Nicolás Lapine, juntos en Casa Ignea de Temperley

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich.
Fu amor.

Por qué se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casán y Gimena Accardi hablaron de todo.  video
Picante.

Moria, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

Por  Diario La Unión