Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de los gatos con Nico Vázquez

Gimena Accardi contó en una entrevista cómo se resolvió la tenencia de sus tres gatos luego de la escandalosa y mediática separación de Nico Vázquez, aclarando a quien le pertenecen los tres felinos luego de la ruptura de la pareja.

“Sí, nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos. O dividir a los tres gatos, que sería la muerte sacarlos de la casa. Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas”, explicó la actriz en SQP en América TV.

“Un año bisagra en mi vida, pero bien, ya para ahora que estamos en fin de año, en diciembre, ya todo empieza a tener luz de vuelta”, afirmó sobre como fue su año la conductora de Luzu TV.

Además, la actriz señaló que, pese a los cambios personales, se siente en un buen momento y con una perspectiva positiva hacia el futuro.

En cuanto a su actividad profesional, Gimena Accardi compartió detalles sobre un proyecto audiovisual que desarrolló junto al artista Seven Kayne.

Gimena Accardi y su vínculo actual con Nico Vázquez

“Estamos trabajando en un proyecto que ya terminamos de filmar, que me tiene como codirectora junto a mi socia Agus, como guionistas y todo, porque tuvimos la idea y lo filmamos. Es algo de audiovisual, lleva varios capítulos. Todavía no puedo contar demasiado más”, comentó.

Consultada por América TV sobre su ausencia en la tradicional gala de los Personajes del año, Gimena fue clara: “No, no voy. No me invitaron, no estaba este año”.

image Gimena Accardi y Nico Vázquez, con sus gatos.

También recordó que en años anteriores sí participó, pero este ciclo no la tuvo entre las figuras destacadas. “Siempre voy. Las veces que he sido personaje del año fue por mi laburo como actriz. Y es verdad que este año tal vez no me tuvo tanto por ser actriz o mi lugar de vocación y de profesión. Tal vez sí fui personaje por algo más mediático. Prefiero no ser personaje del año por algo mediático”, sostuvo.

Sobre la relación con su Nico Vázquez, descartó cualquier incomodidad en los encuentros sociales. “Tenemos mucha gente en común, con lo cual muchas veces nos encontramos en eventos o en lugares comunes y está todo más que bien”, aseguró.