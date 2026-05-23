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23 de mayo de 2026
¿Qué onda?

Qué hicieron Mauro Icardi y China Suárez rodeados de chanchitos en Japón

Mauro Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez de viajar a Japón y la pareja visitó un local gastronómico de Tokio, que está lleno de cerditos.

Mauro Icardi y la China Suárez.
Mauro Icardi y la China Suárez.

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Japón y circularon imágenes inéditas de la pareja recorriendo las calles de Tokio y visitando uno de los lugares más insólitos del país. El futbolista y la actriz fueron a un café lleno de chanchitos.

Según contó Gustavo Méndez, en el programa de Moria Casán en El Trece, el futbolista le cumplió uno de los grandes sueños a la actriz. “El sueño de la China Suárez era conocer Japón, la tierra de sus ancestros”, explicó el periodista.

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Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez

En las imágenes, Mauro Icardi y la China Suárez aparecieron ingresando a un famoso local llamado “Mipig”, un lugar donde las personas pueden interactuar con pequeños cerdos.

“Fueron a un local de cerdos, de cerdos vivos. Van para acariciarlos”, explicaron en el programa de Moria Casán, donde detallaron que este tipo de sitios son muy populares en Japón, al igual que los cafés de gatos o perros.

Incluso contaron que los visitantes deben sentarse en el piso y quitarse las zapatillas para compartir el momento con los animales.

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También mostraron otras imágenes exclusivas de la pareja dentro del famoso local de cerditos en Tokio, donde se los vio relajados, jugando con los chanchitos y muy cercanos a la gente que se cruzaban en el lugar.

Según contó Gustavo Méndez, ambos “se están sacando fotos con todo el mundo”, especialmente con turistas argentinos que los reconocen mientras recorren las calles japonesas.

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