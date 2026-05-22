Brown de Adrogué no levanta cabeza y sufrió otra derrota en la Primera B

Brown de Adrogué perdió en su casa y no puede salir del fondo. (Foto de archivo).

Brown de Adrogué sumó una nueva derrota. En el estadio Lorenzo Arandilla, perdió por 1 a 0 ante Deportivo Merlo y de esta manera agravó un delicado presente que lo tiene sumergido en los últimos puestos de la Primera B, tras hilvanar su cuarto partidos sin poder ganar en el certamen de la tercera categoría del fútbol argentino.

Con un gol de Rodrigo Hernández pasado los 30 minutos del complemento, el conjunto dirigido por Néstor Ferraresi impuso condiciones en Adrogué ante el de Jorge Vivaldo y se llevó un valioso triunfo en uno de los partidos que abrieron la fecha 17 para afianzarse en zona de Reducido.

vivaldo jorge Jorge Vivaldo sufrió otro traspié con Brown de Adrogué.

Brown, por su parte, no pudo cortar su mala racha, acumuló su segunda de manera consecutiva y sigue inverso en una crisis futbolista, ya que ganó un partido de los últimos 7, en los que sacó seis puntos sobre 21 en juego.

Cómo quedó Brown de Adrogué en la tabla de posiciones Con la reciente derrota, Brown se mantiene con 15 puntos y podría quedar muy cerca de la zona de descenso una vez que finalice esta jornada, siempre y cuando Deportivo Armenio (14) y Argentino de Quilmes (12) ganen sus respectivos partidos. De producirse esto, el conjunto quedaría antepenúltimo, solo por encima de Villa San Carlos (14) e Ituzaingó (5).

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