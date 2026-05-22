viernes 22 de mayo de 2026
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22 de mayo de 2026
Mala racha.

Brown de Adrogué no levanta cabeza y sufrió otra derrota en la Primera B

En el inicio de la fecha 17, el "Tricolor" perdió por 1 a 0 ante Deportivo Merlo y no puede salir de los últimos puesto. Fue su segunda caída en fila.

Brown de Adrogué perdió en su casa y no puede salir del fondo. (Foto de archivo).

Brown de Adrogué perdió en su casa y no puede salir del fondo. (Foto de archivo).

Brown de Adrogué sumó una nueva derrota. En el estadio Lorenzo Arandilla, perdió por 1 a 0 ante Deportivo Merlo y de esta manera agravó un delicado presente que lo tiene sumergido en los últimos puestos de la Primera B, tras hilvanar su cuarto partidos sin poder ganar en el certamen de la tercera categoría del fútbol argentino.

Con un gol de Rodrigo Hernández pasado los 30 minutos del complemento, el conjunto dirigido por Néstor Ferraresi impuso condiciones en Adrogué ante el de Jorge Vivaldo y se llevó un valioso triunfo en uno de los partidos que abrieron la fecha 17 para afianzarse en zona de Reducido.

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Brown, por su parte, no pudo cortar su mala racha, acumuló su segunda de manera consecutiva y sigue inverso en una crisis futbolista, ya que ganó un partido de los últimos 7, en los que sacó seis puntos sobre 21 en juego.

Cómo quedó Brown de Adrogué en la tabla de posiciones

Con la reciente derrota, Brown se mantiene con 15 puntos y podría quedar muy cerca de la zona de descenso una vez que finalice esta jornada, siempre y cuando Deportivo Armenio (14) y Argentino de Quilmes (12) ganen sus respectivos partidos. De producirse esto, el conjunto quedaría antepenúltimo, solo por encima de Villa San Carlos (14) e Ituzaingó (5).

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