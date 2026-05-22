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22 de mayo de 2026
Pasión futbolera.

Las mascotas de Lomas, listas para alentar a la Selección en el Mundial

Pet shops de Lomas de Zamora ya venden camisetas, polares y accesorios celeste y blanco para perros y gatos de cara al Mundial 2026.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Como el Mundial se jugará en época invernal, los vecinos se aseguras que las prendas sean abrigadas.

Como el Mundial se jugará en época invernal, los vecinos se aseguras que las prendas sean abrigadas.

Cada cuatro años se vive una pasión única ligada al Mundial. Una mezcla de adrenalina y ansiedad colma a los vecinos de Lomas de Zamora, que ya comenzaron a elegir sus outfits para alentar a la Selección Argentina. Las mascotas no son ajenas a esta tendencia y en el distrito ya se ven vidrieras con prendas alusivas para la ocasión.

Distintos comercios del distrito ya lucen con los colores celeste y blanco, aguardando el inicio del Mundial 2026, el cual dará comienzo el próximo 11 de junio. Los Pet Shop también se sumaron a la movida y exhiben distintos productos y artículos para que las mascotas no se queden afuera de la fiebre mundialista.

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Facundo, del Pet Shop Mi Fiel Mascota (Boedo 144), explicó que actualmente la ropa con los colores de la bandera nacional es lo que más compran los vecinos para vestir a sus perros o gatos: “Hay chalecos que son como la camiseta de la Selección, ideales para las mascotas. Este Mundial, a diferencia del 2022, se jugará en época invernal, por lo que la gente se fija mucho en que la prenda sea abrigada”.

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Los vecinos de Lomas de Zamora ya alistan a sus mascotas para el Mundial.

Los vecinos de Lomas de Zamora ya alistan a sus mascotas para el Mundial.

Hay chalecos que son como la camiseta de la Selección, ideales para las mascotas. Este Mundial, a diferencia del 2022, se jugará en época invernal, por lo que la gente se fija mucho en que la prenda sea abrigada Hay chalecos que son como la camiseta de la Selección, ideales para las mascotas. Este Mundial, a diferencia del 2022, se jugará en época invernal, por lo que la gente se fija mucho en que la prenda sea abrigada

Asimismo, aclaró que desde el año pasado incorporó al catálogo distintos productos de cotillón, como cornetas o la famosa Copa del Mundo hecha de material plástico. Ambos artículos fueron muy solicitados en los últimos días, lo que sorprendió hasta al propio vendedor.

“Los polares y las camisetas para perros y gatos tienen una gran aceptación y son muy pedidos por los clientes”, se sumó Mariano de PetBa Lomas, local situado en Alem 406, en coincidencia con su colega.

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Las prendas en forma de camiseta, muy solicitadas.

Las prendas en forma de camiseta, muy solicitadas.

En la misma sintonía, Nicolás, de Facumascotas (Yrigoyen 8932, entre Boedo y Laprida), informó que lo más pedido son las prendas que contengan algún detalle alusivo a la Selección Argentina. “La ropa de talle pequeño, ya sea para gatos o perros de contextura chica, es lo que más rápido se agota”, acotó.

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La fiebre mundialista alcanzó a las mascotas.

La fiebre mundialista alcanzó a las mascotas.

De esta manera, la cuenta regresiva para el Mundial también se vive en los hogares lomenses junto a las mascotas, que ya forman parte de la pasión futbolera. Perros y gatos se preparan para compartir con sus familias la ilusión de volver a ver a la Selección Argentina en lo más alto del fútbol mundial.

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