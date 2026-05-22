viernes 22 de mayo de 2026
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22 de mayo de 2026
Es el amor.

Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero, a los besos por toda la casa de Gran Hermano

Lola Tomaszeuski, que acaba de volver a Gran Hermano, y Manuel Ibero se muestran inseparables y a los besos dentro de la casa.

Lola y Manuel, a full en Gran Hermano.&nbsp;

Lola y Manuel, a full en Gran Hermano. 

Lola Tomaszeuski se separó de Fran, el hombre al que le juró fidelidad total cuando estaba dentro de la casa por primera vez, y se propuso volver a la casa con el objetivo de vivir una historia de amor con Manuel Ibero.

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La reingresada a la casa de Gran Hermano 2026 le hizo saber de su estado de soltería a Manuel Ibero una vez que se reencontraron, y ahí nomás comenzaron los besos, tanto en el patio como en la cama, lugar en el que antes compartían siestas tratando de tocarse lo menos posible.

Una charla íntima en Gran Hermano

Además, Lola Tomaszeuski reveló en una charla con Titi Tcherkaski que espera la posibilidad de que Gran Hermano les otorgue algún tipo de cena romántica con Manuel Ibero en el SUM de la casa.

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Manuel Ibero y Lola, a los besos.

Manuel Ibero y Lola, a los besos.

“Yo pensé en que esto entre ustedes dos iba a pasar más adelante”, le indicó Titi Titi Tcherkaski a Lola Tomaszeuski en la conversación íntima que mantuvieron en el antebaño.

“No quería que fuese ayer. Yo quería que sea en alguna cena romántica, no sé, pero se dio ahí. Él me dijo que se iba a aguantar hasta el sábado pero menos mal que fue ayer y no el sábado en la fiesta”, confesó Lola Tomaszeuski sobre su primer beso con Manuel Ibero.

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