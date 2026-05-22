Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero, a los besos por toda la casa de Gran Hermano

Poco después de haber regresado gracias al voto del público en el repechaje, Lola Tomaszeuski ya está a los besos con Manuel Ibero por toda la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Esta actitud generó revuelo entre los seguidores del certamen de Telefe.

Lola Tomaszeuski se separó de Fran, el hombre al que le juró fidelidad total cuando estaba dentro de la casa por primera vez, y se propuso volver a la casa con el objetivo de vivir una historia de amor con Manuel Ibero.

La reingresada a la casa de Gran Hermano 2026 le hizo saber de su estado de soltería a Manuel Ibero una vez que se reencontraron, y ahí nomás comenzaron los besos, tanto en el patio como en la cama, lugar en el que antes compartían siestas tratando de tocarse lo menos posible.

Además, Lola Tomaszeuski reveló en una charla con Titi Tcherkaski que espera la posibilidad de que Gran Hermano les otorgue algún tipo de cena romántica con Manuel Ibero en el SUM de la casa.

image Manuel Ibero y Lola, a los besos.

“Yo pensé en que esto entre ustedes dos iba a pasar más adelante”, le indicó Titi Titi Tcherkaski a Lola Tomaszeuski en la conversación íntima que mantuvieron en el antebaño.

“No quería que fuese ayer. Yo quería que sea en alguna cena romántica, no sé, pero se dio ahí. Él me dijo que se iba a aguantar hasta el sábado pero menos mal que fue ayer y no el sábado en la fiesta”, confesó Lola Tomaszeuski sobre su primer beso con Manuel Ibero.