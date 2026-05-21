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21 de mayo de 2026
Se las trae.

Así fue la presentación de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Charlotte Caniggia se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y este será el reality número 18 en su escandalosa carrera mediática.

Charlotte Caniggia con Santiago del Moro.&nbsp;

Charlotte Caniggia con Santiago del Moro. 

“Nací en Buenos Aires pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí a Europa”, comenzó contando la nueva participante. Sin dudarlo, afirmó que le gusta hacer de todo, limpiar, estar en su casa, “considero que soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado… Quizás en las peleas puedo ser media mala”, dijo en su presentación.

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“Vamos a romperla, chicos. Me contaron que en la casa están re locos”, le comentó la mediática hija de Claudio Caniggia a un Santiago del Moro que pidió “show” en Gran Hermano.

La reacción de la casa al ver al Charlotte Caniggia

Los jugadores “originales” vieron desde el SUM cómo fue el ingreso de Charlotte Caniggia a la casa, al igual que el del resto de sus nuevos compañeros. Cómo era de prever, reaccionaron a los gritos al verla y enterarse que a partir de ese momento iban a tener que convivir con ella.

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“¡Hola! ¿Dónde están?”, preguntó una y otra vez Charlotte Caniggia al recorrer la casa de Gran Hermano vacía en su llegada, que seguro dará que hablar.

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