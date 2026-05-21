Así fue la presentación de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Charlotte Caniggia llega a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para exhibir toda su experiencia en la televisión y especialmente en el formato de la competencia, ya que el certamen de Telefe será el reality número 18 en el que participe.

“Nací en Buenos Aires pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí a Europa”, comenzó contando la nueva participante. Sin dudarlo, afirmó que le gusta hacer de todo, limpiar, estar en su casa, “considero que soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado… Quizás en las peleas puedo ser media mala”, dijo en su presentación.

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“Vamos a romperla, chicos. Me contaron que en la casa están re locos”, le comentó la mediática hija de Claudio Caniggia a un Santiago del Moro que pidió “show” en Gran Hermano.

La reacción de la casa al ver al Charlotte Caniggia

Los jugadores “originales” vieron desde el SUM cómo fue el ingreso de Charlotte Caniggia a la casa, al igual que el del resto de sus nuevos compañeros. Cómo era de prever, reaccionaron a los gritos al verla y enterarse que a partir de ese momento iban a tener que convivir con ella.

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“¡Hola! ¿Dónde están?”, preguntó una y otra vez Charlotte Caniggia al recorrer la casa de Gran Hermano vacía en su llegada, que seguro dará que hablar.