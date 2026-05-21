Hacen un censo de árboles en Lomas para planificar nuevas forestaciones

En los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio está haciendo un censo de árboles para tener precisiones sobre cada una de las especies y planificar nuevas jornadas de forestación .

"Junto a la Facultad de Agronomía de la UBA estamos censando cada árbol cuadra por cuadra y anotando cada detalle para generar información precisa sobre el estado de cada ejemplar. Con estos datos planificamos la forestación urbana, priorizando los barrios que más lo necesitan", informaron desde la Secretaría de Ambiente .

El censo ya se hizo en calles y espacios públicos de Temperley, Lomas, Banfield, San José, Lamadrid, Parque Barón, Santa Marta, Centenario Budge y Fiorito . Y actualmente están avanzando en Santa Catalina . Para las recorridas, las cuadrillas tienen una aplicación en sus celulares que permite fotografiar y georreferenciar cada ejemplar que se está censando para luego acceder a una ficha técnica con información sobre la especie, altura y antigüedad, entre otros especificaciones.

El Municipio también avanza con el plan de forestación urbana en los barrios, donde se organizan plantaciones junto a vecinos e instituciones para mejorar el ambiente y disminuir la contaminación. En el Boulevard Papa Francisco, que abarca a las localidades de Albertina y Lamadrid, sumaron nuevos árboles en las veredas y además hablaron con los vecinos de la zona para ofrecerles plantar árboles en el frente de sus casas con el compromiso de que los rieguen.

censo arboles lomas4 Plantaron nuevos árboles en el Boulevard Papa Francisco.

Mientras que en la Secundaria N°25 de Budge plantaron árboles nativos con la participación de estudiantes y docentes, quienes trabajaron en conjunto para transformar el entorno escolar en un espacio más saludable y sustentable, reforzando el sentido de pertenencia con su comunidad.

La actividad se centro en la figura del "padrinazgo", que busca involucrar de manera directa a los vecinos en el mantenimiento del arbolado público. Cada uno de los ejemplares plantados fue asignado a un grupo de alumnos, quienes asumieron el compromiso de cuidarlos y monitorear su crecimiento.

Cómo pedir la autorización para podar árboles

Los vecinos que necesiten podar árboles en sus casas ya pueden hacer la solicitud al Municipio de forma online. Para preservar el arbolado urbano, la poda es una intervención que debe hacer únicamente cuando es necesario eliminar ramas secas, enfermas o rotas que pueden ser peligrosas; cuando las ramas interfieren con cables, señales de tránsito o edificios; si el árbol tiene problemas en su estructura que pueden afectar la seguridad; o para dar espacio y permitir que otros árboles cercanos crezcan bien.

La autorización puede ser solicitada por personas que sean frentistas del domicilio donde se encuentra el árbol y que no hayan realizado la poda durante el año pasado. Primero deben completar este formulario con sus datos y adjuntar imágenes del árbol que se solicita podar. Luego se evaluará la solicitud y recibirán una notificación por mail para confirmar si es aprobada o rechazada.

La poda autorizada corre por cuenta y cargo del vecino frentista. En caso de no contar con los medios para hacerla de manera particular, el Municipio excepcionalmente realizará la poda a personas jubiladas/pensionadas que perciban el haber mínimo y personas con discapacidad quienes deberán comunicarse con Atención Vecinal por WhatsApp al 15-2193-7726 o acercarse personalmente al CGM más cercano (las direcciones están en este link).