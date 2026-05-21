jueves 21 de mayo de 2026
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21 de mayo de 2026
Riesgo estructural.

Lomas de Zamora: Incendio en una vivienda abandonada con riesgo de derrumbe

La estructura presentaba daños previos por demolición, por lo que las autoridades recomendaron no ingresar. Era habitada ocasionalmente por indigentes.

La vivienda quedó destruida.

La vivienda quedó destruida.

Un incendio afectó este jueves por la mañana a una vivienda abandonada ubicada en Felipe Castro al 2540, en Lomas de Zamora, que según informó el encargado del lugar, se encontraba en proceso de demolición y era frecuentada de manera esporádica por personas indigentes, aunque no había ocupantes permanentes.

Tras el siniestro, se constató que la estructura presentaba un importante deterioro. La muralla frontal exhibía grietas visibles y el interior del inmueble mostraba condiciones de marcada inestabilidad, con riesgo de derrumbe, informaron fuentes oficiales a La Unión.

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Como medida preventiva, las autoridades procedieron al corte de un cable de bajada y a la señalización del sector para evitar el acceso de terceros.

Además, recomendaron no ingresar a la vivienda y dispusieron la intervención del área de Obras Particulares para evaluar el estado estructural del inmueble y determinar los pasos a seguir.

Incendio
Incendio en Lomas de Zamora con riesgo de derrumbe.

Incendio en Lomas de Zamora con riesgo de derrumbe.

Operativo por el incendio

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos a cargo del suboficial mayor Mazure, correspondientes a las unidades 31 y 27. También intervino personal del servicio de emergencias 107, móvil 3, bajo la coordinación de Bárbara Rivera.

Los profesionales Diego Alarcón y Milagros Martínez realizaron controles de signos vitales y permanecieron en el lugar sin registrar personas lesionadas. Además, partíciparon agentes de Defensa Civil de Lomas de Zamora.

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Riesgo de derrumbe tras el incendio en Lomas de Zamora.

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