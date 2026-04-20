Incendio en Llavallol: un departamento quedó envuelto en humo negro

La gran cantidad de humo puso en alerta a los vecinos.

El incendio de un departamento provocó un fuerte susto en la localidad de Llavallol . Hubo un amplio operativo de asistencia en el lugar. No hubo heridos ni víctimas.

La semana empezó de la peor manera para una familia que vivía en la calle Germán Kurth al 500 , entre Alazán y General Necochea . En el lugar hay un complejo de varios departamentos.

Susto. Incendio en el centro de Lomas: los bomberos rescataron personas de un ascensor

Los vecinos del barrio se alarmaron al ver que de una de las viviendas empezó a salir una gran cantidad de humo. El incendio se desató en una de las habitaciones de un departamento. Todos empezaron a salir de sus casas para ponerse a salvo.

Tras recibir el llamado de emergencia, se organizó un operativo para controlar las llamas y asistir a los damnificados. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

Según pudo averiguar La Unión, en el lugar vivía una joven con un bebé de un año. Ninguno resultó herido. En cuanto a los daños, sólo resultó afectada la habitación en la que comenzó el incendio.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en otros dos incendios

bomberos Incendio frente a la estación de Temperley.

Este domingo, los Bomberos de Lomas trabajaron en dos incendios ocurridos en pocas horas de diferencia. El primero fue en la inmobiliaria Fandiño Propiedades, ubicada en Alsina y Medrano. Poco después, tuvieron que intervenir en una despensa de avenida Meeks, frente a la estación de Temperley.

En ambos casos, los locales estaban cerrados cuando comenzó el incendio, por lo que no hubo personas heridas. Los bomberos tuvieron un rápido accionar y controlaron las llamas. Hubo importantes daños materiales.