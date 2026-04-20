Lo mejor de la Expocomics de Banfield, en imágenes

El mundo del cómic, la ilustración y la cultura medieval desembarcó en Banfield con una propuesta abierta a toda la comunidad.

Durante el evento, los vecinos se encontraron con dibujantes, quienes expusieron sus mejores historietas y fanzines. Además, hubo recreacionismo medieval y un concurso de dibujo.

Como si eso fuera poco, también se mostraron joyas de colección y se llevaron a cabo lanzamientos editoriales inéditos.

Pero, sin duda, uno de los momentos más importantes del evento fue el desfile cosplay: los vecinos asistieron caracterizados como su personaje favorito de cómic o fantasía y tendrán la chance de mostrar los atuendos en una caminata inolvidable.

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