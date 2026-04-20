Lo mejor de la Expocomics de Banfield, en imágenes

Banfield tuvo una edición especial de la Expocomics dedicada ciento por ciento al amor por las historietas. Fue este domingo en la Plaza del Campeón, con un evento abierto y gratuito pensado para ser disfrutado en familia.
El mundo del cómic, la ilustración y la cultura medieval desembarcó en Banfield con una propuesta abierta a toda la comunidad.
Banfield tuvo una edición especial de la Expocomics dedicada ciento por ciento al amor por las historietas. Fue este domingo en la Plaza del Campeón, con un evento abierto y gratuito pensado para ser disfrutado en familia.
Durante el evento, los vecinos se encontraron con dibujantes, quienes expusieron sus mejores historietas y fanzines. Además, hubo recreacionismo medieval y un concurso de dibujo.
Como si eso fuera poco, también se mostraron joyas de colección y se llevaron a cabo lanzamientos editoriales inéditos.
Pero, sin duda, uno de los momentos más importantes del evento fue el desfile cosplay: los vecinos asistieron caracterizados como su personaje favorito de cómic o fantasía y tendrán la chance de mostrar los atuendos en una caminata inolvidable.