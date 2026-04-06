"La Lengua Popular" salta del streaming al Teatro del Municipio de Lomas con una función llena de cultura

"La Lengua Popular" se consolidó en el streaming y ahora dará un salto al escenario.

Tras consolidarse como uno de los programas de streaming de Cultura Lomas Radio, “La Lengua Popular” dará el salto al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora con una función especial el sábado 11 de abril, donde los vecinos podrán disfrutar de un abanico artístico en una noche cargada de emoción.

El vecino Gabriel Palavecino , referente del programa (junto a sus compañeros Agustina Graziano , Nahuel Dorado y Julio Nahad ), dialogó con el Diario La Unión y se mostró con muchas expectativas de cara a lo que él mismo catalogó como "la jugada más importante en la historia de todos mis programas de estilo radial". "De sueños y magia" se llevará a cabo a partir de las 21 en el espacio teatral situado en Manuel Castro 262.

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Durante la velada, el público lomense podrá vivir una experiencia única que combina lo mejor del formato digital con la potencia de un espectáculo en vivo. Habrá música, baile, arte y presentaciones en una experiencia abarcativa, todo con la frescura que caracteriza al ciclo de "La Lengua Popular" , un programa que se enfoca en la cultura local, la comunidad, las historias de vida inspiradoras y el entretenimiento.

Desde el foyer del teatro, el público será recibido con música en vivo a cargo del destacado DJ lomense Fer Alijo . Además, se podrá ver una performance de “Princesas”, gracias a Princesas Solidarias.

Dentro del show principal habrá una apertura de baile a cargo de Anto Corrado, la intervención de una pintura en vivo de la mano de Sol Rodríguez, la performance del programa con la participación activa de los integrantes del ciclo y un cierre musical con covers de la década del ’80 y ’90, donde la sala vibrará al ritmo del rock y pop nacional e internacional.

2a111f7c-755c-4233-a619-b424a701c95f "La Lengua Popular" se sube al escenario del Teatro del Municipio de Lomas de Zamora para deleitar a los vecinos.

“La propuesta busca acercar a la comunidad el contenido que ya sigue por streaming, pero ahora en un marco teatral lleno de emoción y cercanía”, expresó Palavecino, que hizo extensiva la invitación a todas las familias de Lomas.

La propuesta busca acercar a la comunidad el contenido que ya sigue por streaming, pero ahora en un marco teatral lleno de emoción y cercanía La propuesta busca acercar a la comunidad el contenido que ya sigue por streaming, pero ahora en un marco teatral lleno de emoción y cercanía

Desde la organización indicaron que la entrada será libre y gratuita, con reserva anticipada debido a los cupos limitados que posee la sala del teatro. Las reservas se habilitarán próximamente en la página web del Municipio de Lomas para todos los vecinos que deseen asistir al encuentro cultural.

“Pasar del streaming al teatro es la forma más idónea de agradecerle a toda la gente que nos sigue semana a semana. Ojalá que podamos llenar la sala y que los vecinos nos acompañen en este evento hecho con puro amor”, finalizó Gabriel.