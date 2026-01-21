Regresó "Sushimatraca", el streaming de humor producido por Pablo Cordonet

Comenzó la nueva temporada de " Sushimatraca ", el desopilante streaming de humor con Laura Britez Rojas, Florencia Parafioriti, Paola Cataldi y Marlene Barrientos. El ciclo cuenta con la producción de Pablo Cordonet y puede verse los miércoles de 21 a 23 en Planele.

El curioso nombre del ciclo de las cuatro actrices de la región surgió de la clásica inventiva de Pablo Cordonet. La inspiración partió de un albergue transitorio de Mendoza llamado "Pasión y matraca" , que el artista vio a la vera de la ruta en una de sus giras.

Talento lomense. Es periodista, pero el humor del stand up la atrapó y fusiona la actuación con la información

“Cambiamos de lugar, ahora estamos en Planele de Lomas de Zamora. Tenemos un espacio más amplio, nos permite que la propuesta sea más teatral y con una mejor propuesta visual”, le cuenta Laura Britez Rojas a La Unión.

La llegada a la nueva radio también les permitió sumar más invitados dentro del estudio y también seguir sumando sorteos y más interacción con el público.

“Se sumaron muchos emprendedores que nos hacen regalos para que podamos sortear y también se suma más gente en el estudio”, acota Laura.

Las integrantes de "Sushimatraca".

“Sushimatraca” volvió renovado

El original ciclo comenzó en 2025 y las integrantes fueron aceitando la dinámica del programa en cada edición, logrando que la interacción fluya naturalmente.

“Tenemos mucha más fluidez y ritmo entre las cuatro. Cada una de nosotras tiene su impronta. La premisa es que primero nos tenemos que divertir entre nosotras”, comenta Florencia Parafioriti.

“Sushimatraca” también estrena la sección “Cómo sobrevivir a un miércoles”. Según las integrantes del grupo, en este segmento “cuatro amigas con un trago en la mano” cuentan diversas situaciones cotidianas y en clave de humor.