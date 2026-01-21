miércoles 21 de enero de 2026
Escribinos
21 de enero de 2026
Unas fichas.

Regresó "Sushimatraca", el streaming de humor producido por Pablo Cordonet

Con Laura Britez Rojas, Florencia Parafioriti, Paola Cataldi y Marlene Barrientos y producción de Pablo Cordonet, “Sushimatraca” arrancó su nueva temporada.

Diariolaunion | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Las Sushimatraca con Pablo Cordonet.&nbsp;

Las "Sushimatraca" con Pablo Cordonet. 

Comenzó la nueva temporada de "Sushimatraca", el desopilante streaming de humor con Laura Britez Rojas, Florencia Parafioriti, Paola Cataldi y Marlene Barrientos. El ciclo cuenta con la producción de Pablo Cordonet y puede verse los miércoles de 21 a 23 en Planele.

El curioso nombre del ciclo de las cuatro actrices de la región surgió de la clásica inventiva de Pablo Cordonet. La inspiración partió de un albergue transitorio de Mendoza llamado "Pasión y matraca", que el artista vio a la vera de la ruta en una de sus giras.

Lee además
Vanesa, Daniela y Carla aseguraron que disfrutan del programa a la par de los oyentes.
Unas fichas

Temas cotidianos, humor y esencia femenina, las claves del streaming Modo Catarsis
Gisela es periodista, estudió en la Universidad de Lomas y la actuación siempre fue parte de su vida. 
Talento lomense.

Es periodista, pero el humor del stand up la atrapó y fusiona la actuación con la información
Embed

“Cambiamos de lugar, ahora estamos en Planele de Lomas de Zamora. Tenemos un espacio más amplio, nos permite que la propuesta sea más teatral y con una mejor propuesta visual”, le cuenta Laura Britez Rojas a La Unión.

La llegada a la nueva radio también les permitió sumar más invitados dentro del estudio y también seguir sumando sorteos y más interacción con el público.

“Se sumaron muchos emprendedores que nos hacen regalos para que podamos sortear y también se suma más gente en el estudio”, acota Laura.

54e4a24a-213d-4402-b769-56ac1bf309aa
Las integrantes de

Las integrantes de "Sushimatraca".

“Sushimatraca” volvió renovado

El original ciclo comenzó en 2025 y las integrantes fueron aceitando la dinámica del programa en cada edición, logrando que la interacción fluya naturalmente.

“Tenemos mucha más fluidez y ritmo entre las cuatro. Cada una de nosotras tiene su impronta. La premisa es que primero nos tenemos que divertir entre nosotras”, comenta Florencia Parafioriti.

“Sushimatraca” también estrena la sección “Cómo sobrevivir a un miércoles”. Según las integrantes del grupo, en este segmento “cuatro amigas con un trago en la mano” cuentan diversas situaciones cotidianas y en clave de humor.

Temas
Seguí leyendo

Temas cotidianos, humor y esencia femenina, las claves del streaming Modo Catarsis

Es periodista, pero el humor del stand up la atrapó y fusiona la actuación con la información

Pablo Cordonet sale a escena con "Tengo data" en Carlos Paz y Capital

Revelan cómo Juan Román Riquelme intenta conquistar a mujeres famosas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Evangelina Anderson y Martín Demichelis, complicados. 
Es un escándalo.

Denunciaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodrigo Auzmendi frente a Boca, en el Torneo Clausura 2025.
En carpeta.

Banfield en alerta por la consulta de Boca por Rodrigo Auzmendi