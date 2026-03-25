Temperley: llenaron de pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo el puente de la estación. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel

El grupo Asamblea Vecinal de Temperley organizó este pañuelazo en el puente peatonal, un sitio muy transitado a diario por miles de vecinos. Allí desplegaron decenas de pañuelos blancos, colgados de los techos y atados a las rejas laterales. La iniciativa fue pensada como una intervención en el marco del Día de la Memoria y contra el negacionismo.

Temperley: llenaron de pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo el puente de la estación El grupo Asamblea Vecinal de Temperley organizó este pañuelazo en el puente peatonal. pañuelos en la estación de Temperley. La iniciativa fue pensada como una intervención en el marco del Día de la Memoria y contra el negacionismo. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel pañuelos estación de Temperley. Los más pequeños aprenden el ejercicio de la memoria. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel La Asamblea Vecinal de Temperley Esta fue una de las primeras actividades que realiza esta asamblea, creada hace poco más de un mes por un grupo de vecinos que hizo causa común en contra del plan de ajuste implementado por el Gobierno nacional.

"Empezamos con un ruidazo en Cangallo y Alsina, cuando se trataba la Reforma Laboral, éramos 80/100 personas. Estaba la necesidad de juntarse para activar lo local e intervenir por la coyuntura de lo que sucede en el país", expresó Abril Pérez.

"Creímos que era necesario que quede un registro en zona Sur para las personas que no podían llegar a Capital por distintos motivos", añadió sobre la intervención en el puente de la estación.

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