miércoles 25 de marzo de 2026
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25 de marzo de 2026
Memoria, Verdad, Justicia.

Temperley: llenaron de pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo el puente de la estación

La intervención de la Asamblea Vecinal de Temperley comprendió el puente que conecta Este-Oeste por encima de las vías y por donde circulan miles de vecinos.

Temperley: llenaron de pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo el puente de la estación. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel

Temperley: llenaron de pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo el puente de la estación. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel

El grupo Asamblea Vecinal de Temperley organizó este pañuelazo en el puente peatonal, un sitio muy transitado a diario por miles de vecinos. Allí desplegaron decenas de pañuelos blancos, colgados de los techos y atados a las rejas laterales. La iniciativa fue pensada como una intervención en el marco del Día de la Memoria y contra el negacionismo.

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El grupo Asamblea Vecinal de Temperley organiz&oacute; este pa&ntilde;uelazo en el puente peatonal.

El grupo Asamblea Vecinal de Temperley organizó este pañuelazo en el puente peatonal.

pañuelos en la estación de Temperley.
La iniciativa fue pensada como una intervenci&oacute;n en el marco del D&iacute;a de la Memoria y contra el negacionismo. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel

La iniciativa fue pensada como una intervención en el marco del Día de la Memoria y contra el negacionismo. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel

pañuelos estación de Temperley.
Los m&aacute;s peque&ntilde;os aprenden el ejercicio de la memoria. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel

Los más pequeños aprenden el ejercicio de la memoria. Gentileza: Lucia Vite / @luci.vite / @estudidoblel

La Asamblea Vecinal de Temperley

Esta fue una de las primeras actividades que realiza esta asamblea, creada hace poco más de un mes por un grupo de vecinos que hizo causa común en contra del plan de ajuste implementado por el Gobierno nacional.

"Empezamos con un ruidazo en Cangallo y Alsina, cuando se trataba la Reforma Laboral, éramos 80/100 personas. Estaba la necesidad de juntarse para activar lo local e intervenir por la coyuntura de lo que sucede en el país", expresó Abril Pérez.

"Creímos que era necesario que quede un registro en zona Sur para las personas que no podían llegar a Capital por distintos motivos", añadió sobre la intervención en el puente de la estación.

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