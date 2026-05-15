sábado 16 de mayo de 2026
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15 de mayo de 2026
Escándalo.

El ex Lanús Ignacio Malcorra casi termina a las trompadas con el periodista Gustavo López

El futbolista, con pasado en el Granate, le recriminó un comentario malintencionado al periodista y tuvieron un fuerte cruce en la puerta de Radio La Red.

El ex Lanús fue a buscar a Gustavo López para pelearse.

El ex Lanús fue a buscar a Gustavo López para pelearse.

Un momento de máxima tensión se vivió este viernes en la puerta de Radio La Red entre el periodista Gustavo López y el ex Lanús Ignacio Malcorra. Ante la mirada de todos, el futbolista de Independiente enfrentó al comunicador y estuvieron cerca de terminar a las trompadas.

Todo se originó a partir de unos comentarios que realizó el periodista luego de la derrota del Rojo ante Rosario Central, con la que el equipo de Avellaneda quedó eliminado del Torneo Apertura en los octavos de final.

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Faltó que Malcorra festeje con los de Rosario Central. El único mano a mano que tuvo no lo quiso definir. Después vi videos en los que está saludando y riéndose con jugadores que fueron sus compañeros. Estaba contento”, expresó en La Red el pasado 11 de mayo, de acuerdo a lo informado por TN.

Con estas palabras, el periodista oriundo de Lanús dio a entender que el futbolista no le quiso anotar un gol a su antiguo club cuando el encuentro iba 1 a 1. Después de eso, Central convirtió dos goles y cerró la serie a su favor. Y eso desató la furia del futbolista, que no dudó en irlo a buscar a la puerta de la radio.

Qué pasó en la puerta de la radio entre el ex Lanús y el periodista

De acuerdo a las diferencias versiones, Malcorra llegó a la radio con la intención de pelearse a golpes de puño con el comunicador y el que dio detalles el enfrentamiento fue el periodista Damián Rojo. “Fue a la puerta de la radio a pedirle explicaciones y literalmente a cagarlo (sic) a trompadas. Eso fue lo que pasó”, remarcó el periodista en Los Profesionales de Siempre.

Sobre lo sucedido este viernes a la mañana, Rojo agregó: "Malcorra le gritaba ‘le hiciste pasar una semana de mierda (sic) a mi familia, te voy a cagar (sic) a trompadas’".

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Ambos protagonistas fueron separados por personal de seguridad de la emisora y compañeros de López, quienes evitaron que terminen a las piñas en la vía pública.

Así se vivió en Radio La Red el momento de la pelea entre Ignacio Malcorra y Gustavo López

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