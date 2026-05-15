El ex Lanús Ignacio Malcorra casi termina a las trompadas con el periodista Gustavo López

Un momento de máxima tensión se vivió este viernes en la puerta de Radio La Red entre el periodista Gustavo López y el ex Lanús Ignacio Malcorra . Ante la mirada de todos, el futbolista de Independiente enfrentó al comunicador y estuvieron cerca de terminar a las trompadas.

Todo se originó a partir de unos comentarios que realizó el periodista luego de la derrota del Rojo ante Rosario Central , con la que el equipo de Avellaneda quedó eliminado del Torneo Apertura en los octavos de final.

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“ Faltó que Malcorra festeje con los de Rosario Central . El único mano a mano que tuvo no lo quiso definir. Después vi videos en los que está saludando y riéndose con jugadores que fueron sus compañeros. Estaba contento”, expresó en La Red el pasado 11 de mayo, de acuerdo a lo informado por TN.

Con estas palabras, el periodista oriundo de Lanús dio a entender que el futbolista no le quiso anotar un gol a su antiguo club cuando el encuentro iba 1 a 1. Después de eso, Central convirtió dos goles y cerró la serie a su favor. Y eso desató la furia del futbolista , que no dudó en irlo a buscar a la puerta de la radio.

Qué pasó en la puerta de la radio entre el ex Lanús y el periodista

De acuerdo a las diferencias versiones, Malcorra llegó a la radio con la intención de pelearse a golpes de puño con el comunicador y el que dio detalles el enfrentamiento fue el periodista Damián Rojo. “Fue a la puerta de la radio a pedirle explicaciones y literalmente a cagarlo (sic) a trompadas. Eso fue lo que pasó”, remarcó el periodista en Los Profesionales de Siempre.

Sobre lo sucedido este viernes a la mañana, Rojo agregó: "Malcorra le gritaba ‘le hiciste pasar una semana de mierda (sic) a mi familia, te voy a cagar (sic) a trompadas’".

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Ambos protagonistas fueron separados por personal de seguridad de la emisora y compañeros de López, quienes evitaron que terminen a las piñas en la vía pública.

Así se vivió en Radio La Red el momento de la pelea entre Ignacio Malcorra y Gustavo López