La durísima respuesta de un dirigente de Lanús contra Diego Milito tras el escándalo con Rosario Central

El clima político en el fútbol argentino sumó un capítulo de máxima tensión tras las declaraciones de Hernán Arboleya , vocal del Club Atlético Lanús y un engranaje político clave en el armado de Claudio Chiqui Tapia. Luego del escándalo entre Rosario Central y Racing por el Torneo Apertura, el fútbol argentino se mantiene en vilo.

El dirigente oficialista salió al cruce del flamante presidente de Racing, Diego Milito , luego de las críticas del exdelantero hacia la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Hernán Arboleya , quien ocupó el cargo de vicepresidente en la gestión de Luis Chebel, utilizó sus canales oficiales para responder de forma categórica a los reclamos académicos sobre los arbitrajes. "Nada mejor que empezar a reconstruir puertas adentro", sentenció el directivo, desactivando de forma inmediata las quejas del presidente de Racing respecto al último encuentro: "Dos goles anulados a Central, nada que discutir en las expulsiones".

Nada mejor q empezar a reconstruir puertas adentro, dos goles anulados a central, nada q discutir en las expulsiones, una mano de pintura y baños químicos a veces no alcanza para la grandeza de un club, si estás dispuesto a reconstruir el futbol argentino es indispensable q…

El dardo a la gestión de Diego Milito en Racing

Lejos de bajar los decibeles, Arboleya apuntó directamente contra la modernización que pregona la nueva conducción de la Academia, minimizando las reformas edilicias presentadas en el Cilindro de Avellaneda.

"Una mano de pintura y baños químicos a veces no alcanza para la grandeza de un club", disparó con dureza.

Para finalizar, el dirigente de Lanús le reclamó a Milito que abandone el perfil mediático y comience a asistir a las reuniones de los comités ejecutivos de la calle Viamonte si realmente busca generar transformaciones estructurales. "Si estás dispuesto a reconstruir el fútbol argentino es indispensable que participes, no todo es cámara en los vestuarios", concluyó, marcando la cancha en una interna política que promete sumar nuevos enfrentamientos.

Las declaraciones de Diego Milito después de la eliminación de Racing

Luego de los controversiales fallos de Darío Herrera en el duelo entre Rosario Central y Racing (en el que la Academia se quedó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Adrián Martínez y de Marco Di Césare), el presidente de la Academia fue el único protagonista del club de Avellaneda en brindar declaraciones a la prensa y lanzó bombas.

"Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente", comenzó Milito con sus dardos contra el arbitraje.

"Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar... Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele. No sólo están los jugadores. Hay mucha gente detrás de ellos, hay familias. Terminar de esta manera me duele", añadió Diego Milito.

En ese mismo sentido, el presidente de Racing invitó a otros partícipes del fútbol argentino a repensar el presente: "Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy estoy acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol", cerró.