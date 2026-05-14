Juzgarán al presunto padrastro abusador acusado de filmar y difundir los videos en la deep web

El acusado será llevado a juicio por los aberrantes casos de abuso sexual.

La causa contra el supuesto padrastro abusador de Villa Centenario fue elevada a juicio oral y el acusado quedó cada vez más cerca de ser juzgado por los aberrantes hechos que habría cometido contra los cinco hijos menores de edad de su pareja.

Fuentes judiciales vinculadas al expediente señalaron a La Unión que los elementos reunidos durante la investigación resultaron determinantes para avanzar hacia el juzgamiento del imputado, identificado como Hugo González , detenido desde el 7 de julio de 2025.

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“Los videos incriminatorios son contundentes”, indicaron voceros consultados sobre la causa, en referencia al material secuestrado durante la investigación. Además, remarcaron que varios de los menores considerados aptos para declarar relataron la pesadilla que habrían sufrido.

El expediente de la investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Néstor Rodrigo Martínez Wakun , titular de la UFI 9 de Lomas de Zamora , quien impulsó la acusación contra el joven procesado por el delito de abuso sexual .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/1942574664976367642&partner=&hide_thread=false Un hombre fue detenido en Villa Centenario, acusado de abusar sexualmente de los cinco hijos de su pareja, a quienes filmaba para publicar los videos en la denominada deep web. pic.twitter.com/uLGCDld8xm — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 8, 2025

El padrastro abusador filmaba y difundía los videos

Según la pesquisa, el acusado filmaba los ataques y luego difundía las grabaciones en la denominada deep web. La investigación se inició tras una alerta emitida por el FBI e Interpol, que permitió rastrear el material y ubicar al sospechoso.

El hombre fue arrestado durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda ubicada sobre la calle Amberes al 100, en Villa Centenario.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el joven de 21 años se mostraba en redes sociales como “profe de fútbol infantil” y voluntario de la Cruz Roja Argentina. También publicaba imágenes disfrazado del personaje infantil Paw Patrol, con el que trabajaba como animador en fiestas para chicos.

Sin embargo, para los investigadores, detrás de esa imagen pública ocultaba una oscura realidad que ahora será debatida en juicio oral.