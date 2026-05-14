Vecinos del Barrio Odisa de Lomas de Zamora crearon su propio mapa de referencia para el ingreso de servicios

Gracias al apoyo del Municipio de Lomas de Zamora y al trabajo de los vecinos instalaron los mapas en los ingresos del Barrio Odisa de Lomas.

Una idea que surgió de los mismos vecinos y con el apoyo del Municipio se concretó en el Barrio Odisa de Lomas de Zamora . El presidente de la Sociedad de Fomento 824 Sueños, Axel Lozowski , se le ocurrió crear el primer mapa referencial del barrio y los vecinos colaboraron para que hoy haya un tótem que indica cada punto del lugar.

El objetivo apunta no sólo a que los vecinos tengan esa referencia de cada lugar del barrio, también es una gran ayuda para permitir el ingreso de los servicios fundamentales como correo, emergencias y otras visitas al lugar.

Lozowski explicó cómo se trabajó en conjunto para poder concretar el mapa barrial: "La diseñadora gráfica, ilustradora y vecina Camila Bowtun nos ayudó mucho para poder concretar esta herramienta que contiene toda la morfología del barrio, algo muy esperado y adeudado históricamente para todos los que vivimos aquí".

Lo primero que hicieron fue recopilar los mapas antiguos que tenían varios de esos vecinos históricos y los cuales fueron pasaron de generación en generación. "Nos encontramos con que algunos de esos mapas estaban hechos por los mismos residentes del barrio, así que juntamos todos para crear un mapa totalmente renovado y fiel a la realidad", dijo quien impulsó el proyecto.

Odisa siempre se destacó por una identidad muy particular: calles internas, múltiples accesos y una gran diversidad de edificaciones -torres, tiras largas, tiras cortas y dúplex- que hacen del barrio un lugar único, pero también, muchas veces, difícil de recorrer y ubicar.

"Esa complejidad en su morfología no solo genera confusión entre quienes nos visitan, sino que también puede dificultar el acceso a servicios esenciales como emergencias, correo o entregas en este momento donde existen tantos pedidos a través de las plataformas online", explicó Lozowski.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 12.30.37 Los vecinos trabajaron para concretar el proyecto que ya es una realidad.

Según explicaron quienes trabajaron en el proyecto, se tardó más de un mes en diseñar el mapa que contiene cada detalle del lugar porque lo que querían los vecinos es que contenga la esencia y la identidad del barrio. "Se trata de una herramienta clara, accesible e ilustrada, pensada para ordenar, orientar y facilitar la vida cotidiana dentro del barrio", aseguraron.

Los vecinos de Odisa siempre se unen ante las causas importantes y sobre todo para fortalecer al barrio. "Esto apunta a un barrio más accesible, más organizado y mejor conectado, porque así no sólo entendemos mejor nuestro espacio, también fortalecemos la vida en comunidad", recalcó el presidente de la sociedad de fomento que trabaja constantemente para llevar diversas actividades y alternativas a los vecinos de todas las edades.

El apoyo del Municipio de Lomas de Zamora

Los vecinos trabajaron arduamente para crear un mapa que ellos mismos puedan entender y así facilitar el ingreso a personas externas al barrio. Gracias a ese compromiso y a demostrar que en comunidad todo es más fácil, fue que el Municipio de Lomas quiso apoyar la iniciativa.

"Una vez que concluimos el mapa planteamos al Municipio la necesidad y posibilidad de que nos ayuden con la creación de tótems que puedan ser visibles y colocarlos en un lugar neurálgico del barrio", detalló Lozowski.

Así fue que actualmente los mapas se encuentran en los dos puntos de ingresos vehiculares principales del barrio, que es fundamental ante cualquier duda de los visitantes. "Vamos a seguir trabajando en esta propuesta con cartelería y señalética necesaria", aseguraron.