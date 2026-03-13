viernes 13 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
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Ivana Fredes presenta "Un mapa me viene haciendo" en Temperley

“Un mapa me viene haciendo”, dirigida por Rocío Valin y protagonizada por Ivana Fredes, sale a escena en el Mandorla Teatro de Temperley.

Ivana Fredes sale a escena con su obra en Temperley.&nbsp; Gentileza foto: @irivillarrealph • Irina Villarreal.

Ivana Fredes sale a escena con su obra en Temperley.  Gentileza foto: @irivillarrealph • Irina Villarreal.


“Un mapa me viene haciendo”, dirigida por Rocío Valin y protagonizada por Ivana Fredes, sale a escena los sábado 14 y 21 de marzo en Mandorla Teatro de Temperley. Cuenta con música original de Nicolás Diab y diseño lumínico de Charo Cottier y Fernando Vidal.

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La puesta, que, se destaca por ser un unipersonal en el que Ivana Fredes se luce como payasa y titiritera; a través de la poética del clown aborda la travesía de encontrarse a sí mismo.

La payasa traza el mapa y a su vez el mapa la traza a ella, descubre su lugar inexplorado, se encuentra, llora, se despide, se habita. Aprende a confiar y acepta el viaje tal y como es. El mapa y la payasa son parte de la misma cosa, no existe uno sin el otro.

MÁS INFO

“Un mapa me viene haciendo”, sábados 14 y 21 de marzo a las 21 en Mardorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255.

Reservas y anticipadas: 1164907943 y en las redes sociales de la sala.

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