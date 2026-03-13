Ivana Fredes presenta "Un mapa me viene haciendo" en Temperley

Ivana Fredes sale a escena con su obra en Temperley. Gentileza foto: @irivillarrealph • Irina Villarreal.
“Un mapa me viene haciendo”, dirigida por Rocío Valin y protagonizada por Ivana Fredes, sale a escena los sábado 14 y 21 de marzo en Mandorla Teatro de Temperley. Cuenta con música original de Nicolás Diab y diseño lumínico de Charo Cottier y Fernando Vidal.
La puesta, que, se destaca por ser un unipersonal en el que Ivana Fredes se luce como payasa y titiritera; a través de la poética del clown aborda la travesía de encontrarse a sí mismo.
La payasa traza el mapa y a su vez el mapa la traza a ella, descubre su lugar inexplorado, se encuentra, llora, se despide, se habita. Aprende a confiar y acepta el viaje tal y como es. El mapa y la payasa son parte de la misma cosa, no existe uno sin el otro.
MÁS INFO
“Un mapa me viene haciendo”, sábados 14 y 21 de marzo a las 21 en Mardorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255.