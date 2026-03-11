Arethas Mujeres del Soul, con Silvina Aspiazu y Ayelén Machena, presenta su primer EP

Arethas Mujeres del Soul, la banda de Silvina Aspiazu , Ayelén Machena & Cía, lanzaron su primer “At Last”, su primer EP que está disponible en las plataformas digitales, y lo presentan con un par de shows en Capital y en la región.

Este viernes saldrán a escena en El Alambique Teatro, en Griveo 2350, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, y el sábado 28 será el turno del show en el Club Deshoras de Burzaco, en Roca 757.

La banda presenta su primer EP con clásicos inmortales bajo una mirada propia y los combina con la llegada de nuevo material. El trabajo tiene versiones de “Back to black” (Amy Winehouse / Mark Ronson), “Respect” (Aretha Franklyn / Otis Redding) y “Sweet dreams”, (Annie Lennox / Dave Stewart).

El grupo propone un viaje musical por las grandes voces femeninas del soul y el jazz, como Aretha Franklin, Nina Simone, Gloria Gaynor, Madeleine Peyroux, Norah Jones, Amy Winehouse, entre muchas otras.

“El EP se ‘At Last’, que quiere decir al fin. Porque al fin tenemos nuestro pequeño EP, que es un anticipo de un disco más grande que vamos a grabar, que tendrá música nueva y algunos temas propios”, le cuenta Silvina Aspiazu a La Unión.

La banda se va presentar por primer ver en El Alambique, donde se van a ser parte de las actividades del Mes de la Mujer y van a repasar su repertorio de “toda la vida”.

Además de Ayelén Machena en voz y Silvina Aspiazu en guitarra y dirección artística, la formación se completa con Juan Mazzetti en trompeta, Martín Lojo en bajo y Pablo Stahl en batería.

image Mujeres en Tres Actos con Silvina Aspiazu, Ayelén Machena y Agustina Sanguinetti.

Vuelve Mujeres en Tres Actos con Silvina Aspiazu, Ayelén Machena y Agustina Sanguinetti

El sábado a las 20 en el Museo Pío Collivadino de Banfield regresa el espectáculo “Mujeres en Tres Actos”, con Silvina Aspiazu, Ayelén Machena y Agustina Sanguinetti, con entrada gratuita.

La propuesta tiene música, literatura y humor y nació hace casi una década en el Ensamble en el ciclo “Martes de Mujeres”. “Volvemos después de mucho tiempo con esta propuesta, pero esta vez se va a tratar de algo muy íntimo y acústico con canciones y literatura”, adelanta Silvina Aspiazu.