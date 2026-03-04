Guadalupe Mol, entre la música y la gestión cultural en Lomas

La banfileña Guadalupe Mol no detiene su marcha en la música como solista y también pisa fuerte en la producción y en la gestión cultural. En esta faceta, es una de las organizadoras del Festival Mujeres en Comunidad 2026 .

La cita, producida por Guadalupe Mol y el Municipio de Lomas de Zamora, tendrá lugar el sábado a partir de las 16 en la Plaza Grigera, dentro de las actividades por el Mes de las Mujeres y Diversidades. “Es un proyecto que presenté a finales de enero en Cultura de Lomas de Zamora para poder trabajar artísticamente por el 8M”, le cuenta Guadalupe Mol a La Unión.

El encuentro lo va a cerrar Eruca Sativa y también saldrán a escena Amor Elefante, DJ Sista V, Las Diosas del Ritmo y un Ensamble de Músicas.

“Es una puesta con mucha potencia y con mucha energía, que no sea todo tan rosa. Hacemos rock y vamos a full con ese costado. Mostrar el empoderamiento por el lado de la música”, apunta.

La artista teloneó a Eruca Sativa en el Teatro Argentino de La Plata y hasta subió a escena a compartir algunas canciones con la banda.

La movida arrancará con una Radio Abierta a cargo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. También habrá más de 100 stands de Feria de emprendedoras y artesanas, junto a stands de Salud y Provincia. En el Foyer del Teatro del Municipio se expondrá la muestra fotográfica y artística de negras (si) marronas.

image Guadalupe Mol, en vivo.

Guadalupe Mol, en otra faceta

Guadalupe Mol es la organizadora de “Bestias”, un ciclo para darle visibilidad a las músicas, incluyendo cantantes, compositoras e instrumentistas.

Además está al frente del ciclo “De Este Lado”, en Conurbania Parque de Banfield, que funciona como un lugar de encuentro para los músicos de la región.

“Es un un rol que me gusta mucho. Tengo capacidad para organizar y me siento cómoda haciendo, así que tengo que meterle”, cierra.