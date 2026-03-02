lunes 02 de marzo de 2026
Escribinos
2 de marzo de 2026
Vintage.

Cómo fue el romance de Charly García con Zoca

Charly García y la brasileña Zoca estuvieron juntos por más de una década y fue una de las parejas más importantes del ídolo del rock argentino.

Charly García y Zoca.&nbsp;

Charly García y Zoca. 

Charly García, tiempo después de separarse de María Rosa Yorio, comenzó un romance con Zoca, nacida como Marisa Pederneiras, una joven bailarina brasileña que fue una de las parejas más importantes y la musa de la agitada vida del ídolo del rock argentino.

La joven artista cuando pisó por primera vez Buenos Aires a fines de los ’70 y a sus 17 años junto al ballet “María María” que dirigía Oscar Araiz.

Lee además
Charly García y el productor de los Rolling Stones. 
Dos potencias.

Charly García se reunió con el primer productor de los Rolling Stones
Charly García, de recorrida. 
De recorrida.

La intimidad del divertido paseo de Charly García por Buenos Aires

Después del estreno en un teatro porteño, Renata Schussheim llevó a los camarines a su amigo, a quien le había rogado que la acompañara a la función, para que saludara a la compañía. Cuando el “Bicolor” vio a Zoca, el flechazo fue inmediato y convenció a Renata Schussheim para que organizara una cena.

image
Charly García y Zoca, en otros tiempos.

Charly García y Zoca, en otros tiempos.

A partir de ese momento el músico no se perdió ninguna función del ballet y comenzó a mandarle flores al camarín de la joven brasileña. A los pocos días de conocerse, debía continuar con su gira por América latina y Zoca partió con sus compañeros de compañía.

Charly García, a Brasil por amor

Charly García decidió dejar todo y viajar a Brasil para estar junto a ella. Instalado allí, luego de convencer a los Pederneidas de que era el novio ideal para su hija. Luego convocó a David Lebón y en Buzios formaron Serú Girán junto a Oscar Moro y Pedro Aznar.

Zoca fue una gran musa inspiradora para el músico y estuvieron juntos durante más de una década. La bailarina también se encargó de cuidar al rockero y muchos hasta sostienen que hasta su “enfermera”. La pareja llegó a su fin cuando arrancaban los ’90.

Temas
Seguí leyendo

Charly García se reunió con el primer productor de los Rolling Stones

La intimidad del divertido paseo de Charly García por Buenos Aires

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital

Se estrena la segunda temporada de Ted, la serie en Universal TV

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rafael Carlos Loira se resistió a un intento de robo.
Sentencia.

Crimen del prefecto Loira: condenaron a uno de los acusados