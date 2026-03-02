Cómo fue el romance de Charly García con Zoca

Charly García y la brasileña Zoca estuvieron juntos por más de una década y fue una de las parejas más importantes del ídolo del rock argentino.
Charly García y Zoca.
Charly García, tiempo después de separarse de María Rosa Yorio, comenzó un romance con Zoca, nacida como Marisa Pederneiras, una joven bailarina brasileña que fue una de las parejas más importantes y la musa de la agitada vida del ídolo del rock argentino.
La joven artista cuando pisó por primera vez Buenos Aires a fines de los ’70 y a sus 17 años junto al ballet “María María” que dirigía Oscar Araiz.
Después del estreno en un teatro porteño, Renata Schussheim llevó a los camarines a su amigo, a quien le había rogado que la acompañara a la función, para que saludara a la compañía. Cuando el “Bicolor” vio a Zoca, el flechazo fue inmediato y convenció a Renata Schussheim para que organizara una cena.
A partir de ese momento el músico no se perdió ninguna función del ballet y comenzó a mandarle flores al camarín de la joven brasileña. A los pocos días de conocerse, debía continuar con su gira por América latina y Zoca partió con sus compañeros de compañía.
Zoca fue una gran musa inspiradora para el músico y estuvieron juntos durante más de una década. La bailarina también se encargó de cuidar al rockero y muchos hasta sostienen que hasta su “enfermera”. La pareja llegó a su fin cuando arrancaban los ’90.