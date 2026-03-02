Cómo fue el romance de Charly García con Zoca

Charly García, tiempo después de separarse de María Rosa Yorio, comenzó un romance con Zoca, nacida como Marisa Pederneiras , una joven bailarina brasileña que fue una de las parejas más importantes y la musa de la agitada vida del ídolo del rock argentino.

La joven artista cuando pisó por primera vez Buenos Aires a fines de los ’70 y a sus 17 años junto al ballet “María María” que dirigía Oscar Araiz.

Después del estreno en un teatro porteño, Renata Schussheim llevó a los camarines a su amigo, a quien le había rogado que la acompañara a la función, para que saludara a la compañía. Cuando el “Bicolor” vio a Zoca , el flechazo fue inmediato y convenció a Renata Schussheim para que organizara una cena.

A partir de ese momento el músico no se perdió ninguna función del ballet y comenzó a mandarle flores al camarín de la joven brasileña. A los pocos días de conocerse, debía continuar con su gira por América latina y Zoca partió con sus compañeros de compañía.

Charly García, a Brasil por amor

Charly García decidió dejar todo y viajar a Brasil para estar junto a ella. Instalado allí, luego de convencer a los Pederneidas de que era el novio ideal para su hija. Luego convocó a David Lebón y en Buzios formaron Serú Girán junto a Oscar Moro y Pedro Aznar.

Zoca fue una gran musa inspiradora para el músico y estuvieron juntos durante más de una década. La bailarina también se encargó de cuidar al rockero y muchos hasta sostienen que hasta su “enfermera”. La pareja llegó a su fin cuando arrancaban los ’90.