Arranca en el Café Dalí de Lomas de Zamora la segunda temporada del taller de la memoria

Bajo la consigna de "ayudar a la mente" se lanza este miércoles, la segunda temporada del taller de la memoria que se dicta en el Café Dalí de Lomas de Zamora a partir de las 18 y es una excelente oportunidad para los adultos mayores que deben poner en movimiento el cerebro.

Gracias al éxito que el taller obtuvo el año pasado y en este verano que se hicieron encuentros para los que quisieron conocer de que se trata decidieron volver con la edición anual a la que se puede acceder una vez a la semana en el marco del café histórico de lomas que está ubicado en pleno centro de Lomas (en Carlos Pellegrini 201).

Alejandra Varela es la coordinadora del taller de la memoria que además cuenta con 20 años de experiencia en este tipo de encuentros para los adultos mayores y fue quien explicó la importancia de mantener activa la mente: "Trabajamos la memoria a través de distintas actividades para que el cerebro diga ejerciendo su rol correctamente porque como todo órgano de nuestro cuerpo va envejeciendo".

Los encuentros, durante este mes arrancan a las 18, pero a partir de abril comienza el horario de invierno que es a las 15 para que todos puedan asistir y además de trabajar la memoria también es un espacio que invita a socializar a estar en contacto con pares y relacionarse mutuamente.

Hombres y mujeres se suman a estos talleres para aprender, divertirse y pasar un buen momento en compañía que también es la clave para mantener el cerebro activo. "En cada encuentro reciben contención, acompañamiento, recreación y por supuesto que el entrenamiento cognitivo", destacó Varela.

Los testimonios de los alumnos del taller de la memoria en Lomas de Zamora

"Cuando tengo que asistir al taller me preparo media hora antes, me arreglo me visto especialmente para la ocasión y me gusta estar con toda esta gente que me ayuda a liberarme, puedo hablar, puedo conectarme porque soy muy tímida", comentó la alumna Elvira Romero.

Cada uno de los asistentes ponen su mente en movimiento y también se forman lindos grupos, amistades y hasta salidas juntos. Por eso, es recomendable también para las personas que están solas ya que allí encuentran un lugar para charlar y de identificación el otro.

Héctor López comentó: "Es como un recreo para mi y además aprovecho para aprender. Me gusta estar con la gente porque me conecto, conozco a mis vecinos y los paso bien".

Estela Ruiz contó que le encanta el grupo: "Trabajé muchos años y me encanta asistir al taller porque además me encuentro con los vecinos que ni los conocía porque cuando uno trabaja tanto, es difícil formar parte de estos grupos".

Cómo anotarse

Varela que es la coordinadora del taller y comentó que los encuentros son abiertos para todas las edades y que simplemente hay que comunicarse al número 1137601311 o ir directamente en el horario indicado en caso de no manejar el celular.

"La idea es que llamen antes para saber si hay lugar disponible porque en caso que el cupo se exceda lo que hago es abrir otro día y se forma otro grupo", explicó la coordinadora que además estudió teatro muchos años y muchas de esas herramientas recreativas son de las que aplica en los talleres.

Respecto al costo del taller comentó que es accesible para que todos puedan participar porque "sabemos de la situación de todos y sobre todo la de los jubilados así que siempre es accesible".

Para más info comunicarse antes de este miércoles y despejar dudas.