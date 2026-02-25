Nace la primera escuela de percusión latinoamericana en Lomas tras el boom de Bad Bunny

La Plena del Sur fue fundada por Carabajal y es la primera agrupación de plena puertorriqueña del país y de Lomas.

Una oportunidad para aprender percusión en Lomas de la mano del director de La Plena del Sur, Gastón Carabajal.

Tras la gran repercusión que generó el cantante Bad Bunny gracias a su última presentación en el Super Bowl y sus recitales en River, el fundador de La Plena del Sur, Gastón Carabajal, que se dedica a llevar el ritmo de la música puertorriqueña desde Lomas a todos lados, anunció el inicio de los talleres 2026 y la apertura de una escuela de percusión.

El éxito que se generó en el último mes con La Plena del Sur llegó a lugares que ni ellos mismos lo esperaban. Los reposteó Ricky Martin en sus redes y hasta los músicos de Bad Bunny cuando visitaron Argentina los reconocieron como la única en tocar plena puertorriqueña en el país.

Ellos nacieron en Lomas y su creador quiere seguir en la zona haciendo historia. "En este 2026 nace Ritmando, una escuela de percusión latinoamericana que ofrecerá talleres en distintos lugares del partido de Lomas de Zamora", comentó Carabajal, influenciado hace años por el reconocido músico Héctor "Tito" Matos de Puerto Rico, quien sembró ese ritmo en él y quien le enseñó todo sobre la música del folklore de Puerto Rico.

"A Matos lo conocí en 2014 y él comenzó a darme clases, fue él quien impulsó todo esto. Enseguida conectamos desde lo musical, por eso en pandemia se me ocurrió enseñar plena acá en Lomas, me acuerdo que arranqué en Turdera y de a poco se fue poblando el taller. Luego, Tito fallece en 2022 y eso me marcó, fue muy fuerte, pero entendí que el legado quedó en mí y ahora en muchos otros", contó Carabajal sobre cómo se gestó la plena en Lomas.

Si bien lo de la escuela es un proyecto nuevo, también es el resultado de muchos años de trabajo de Carabajal en el área de la percusión latinoamericana. "Hace más de 25 años que enseño percusión, junto a un grupo de alumnos y alumnas que concretan este proyecto, el cual propone un viaje musical y cultural a través de las rítmicas y tradiciones de este continente", explicó el director de La Plena del Sur que también nace gracias a un taller que él dictaba en Lomas.

Cómo funcionará la primera escuela de percusión en Lomas

Ritmando llega a Lomas para marcar una diferencia respecto a enseñanza porque todo lo que se enseñará en la escuela es el resultado de viajes por alrededor de 15 países de Latinoamérica que su director realizó a lo largo de muchos años en donde aprendió y recopiló muchos ritmos y cantos afrodescendientes de cada país visitado.

"Ritmando no es solo un lugar donde aprender percusión sino un espacio donde, mediante el ritmo de los tambores, se podrá conocer sobre tradiciones folklóricas y contextos socioculturales de los países hermanos, como también de nuestro país", destacó Carabajal.

Habrá talleres de nivel inicial, intermedio y avanzado según lo requieran las personas interesadas. Las clases comienzan la semana que viene y cuentan con cuatro sedes con distintas grillas. "Vamos a estar en la Cestoni (Rincón 143, Banfield), en Horizonte (Av. Hipólito Yrigoyen 9437, Lomas), en Artesresistir (Vieytes 307, Banfield) y en el Parque Llavallol para los que prefieran estar en contacto con la naturaleza en un espacio público.

Son y salsa, rumba cubana, ritmos afrolatinos, afrocolombianos, afroargentinos, cumbia, plena puertorriqueña e iniciación a la percusión para niños y niñas de 7 a 11 años, son algunas de las opciones que estarán disponibles para quienes quieran aprender los ritmos de Latinoamérica.

