Llega a la Plaza Grigera de Lomas el primer encuentro Sunset para disfrutar de música y del atardecer

Este sábado a las 18 para disfrutar en familia en pleno centro de Lomas.

Una propuesta distinta y muy innovadora ofrecerá este sábado el Municipio de Lomas a través del área de Cultura y junto al creador de contenido Gabriel Palavecino en la Plaza Grigera . Se trata del primer encuentro Sunset, gratuito, al aire libre para disfrutar del atardecer y música en comunidad.

La iniciativa será este sábado a las 18, justo cuando comienza a bajar el sol porque la propuesta apunta a crear un ambiente cultural en un lugar tan neurálgico de la zona como es la plaza de la ciudad de Lomas.

"Esto surge luego de hacer varios eventos del mismo estilo. El año pasado organicé un encuentro por los 40 años de Los Redondos en La Plaza y en el Teatro, y en 2024 por los 40 años de Soda. Pero, lo de este sábado invita a escuchar clásicos de las décadas de los '80, '90 y 2000", adelantó el organizador y creador del evento, Palavecino que hace más de una década que conduce programas de radio y actualmente streaming en Lomas.

Además, desde la organización apuntaron que la iniciativa busca recuperar la plaza como punto de encuentro, generando una experiencia donde la música acompaña la caída del sol y promueve la conexión.

Cómo será la propuesta que llega por primera vez al centro de Lomas

El encuentro apunta a unir a la comunidad por lo que anticiparon que lo principal será disfrutar el sol bajando, sin escenario gigantes, ni formalidades.

Estará como anfitrión principal del evento el DJ de Lomas Fernando Alijo con una amplia trayectoria, para ofrecer un set con música house y clásicos de los años 80, 90 y 2000. "Es importante que tengan en cuenta que se trata de una propuesta además de abierta y gratuita, pensada para disfrutar en familia o con amigos", destacó Palavecino.

Por eso, desde la organización invitan a los asistentes a llevar reposera o manta, algo para beber y así "vivir el atardecer desde un formato relajado y cercano".

Bajo el concepto “Hoy nos sentimos más cerca que nunca”, el encuentro apunta a fortalecer el sentido de comunidad a través de la cultura y la música.