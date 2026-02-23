lunes 23 de febrero de 2026
Escribinos
23 de febrero de 2026
Gratis.

Lomas: organizan una clase de yoga y apuntan a formar vecinos en la disciplina

El Centro Cultural Dorado Arte de Lomas brindará este jueves una práctica de yoga y una charla informativa sobre formación de la disciplina totalmente gratuita.

Por primera vez dictarán la formación del profesorado de yoga en el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas.&nbsp;

Por primera vez dictarán la formación del profesorado de yoga en el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas. 

En el marco de la apertura de la grilla de actividades para este 2026 que lanzó el espacio cultural y deportivo (Ex Club de Pescadores Lomas) ubicado en Díaz Vélez 76, Lomas, comunicaron que este jueves vuelven las clases de yoga, pero esta vez con la posibilidad también de formarse en la disciplina.

Lee además
Este miércoles, de 15 a 19, los vecinos podrán acercarse a Emajea.
Es presencial.

Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas
La DDI de Lomas de Zamora detuvo a tres sospechosos.
Capturados.

Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en la Galería Oliver

El profesor de yoga Saavedra adelantó lo que sucederá este jueves: "Además de la práctica convencional de yoga, luego vamos a comentar a través de una charla la novedad de la formación en hatha yoga para quienes quieran sumarse y de esa manera no sólo formarse como profesores también es una transformación interna muy importante".

La charla para quienes quieran formarse en Lomas en hatha yoga

Es la primera vez que en el Centro Cultural Dorado Arte se va a brindar esta formación tan importante para quienes quieran simplemente adquirir más conocimientos sobre la base del yoga que es el hatha o para quienes quieran dictar clases.

"También estaré brindando un taller especial sobre estrés y ansiedad gratuito porque estamos en un momento complicado y el yoga brinda herramientas para poder controlar y gestionar los factores de estrés y ansiedad que conviven con cada uno de nosotros", explicó el experto, quien dará precisiones de dicho taller este jueves.

Las clases de yoga que brinda el profe en el centro cultural todos los jueves sólo tienen un costo simbólico para la mantención del lugar por lo que es más que accesible.

En cuanto al profesorado que se va a dictar por primera vez, Saavedra comentó que se trata de un arancel institucional muy bajo para que todos puedan acceder. Pero, cada uno de los detalles sobre costos, carga horaria, días y de más se van a estar brindando en la charla informativa a la que se puede acceder de forma libre y gratuita.

Saavedra es el fundador del Centro de Yoga Buen Vivir, Buen Convivir con sedes en Lomas de Zamora y Florencio Varela. Es un profesional de experiencia y un formador de profesores.

Temas
Seguí leyendo

Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas

Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en la Galería Oliver

Las redes se llenaron de mensajes para la mamá de Joaquín Ruffo, tras el suicidio del filicida de Lomas

La primera línea de transporte público del país es de Lomas y festeja 103 años

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
¿A qué hora llegan las lluvias a Lomas de Zamora?
Atención.

A qué hora se desata la tormenta en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Susana Roccasalvo dejó MasterChef Celebrity.  video
Hasta pronto.

La emotiva despedida de Susana Roccasalvo de MasterChef Celebrity