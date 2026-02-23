Lomas: organizan una clase de yoga y apuntan a formar vecinos en la disciplina

Por primera vez dictarán la formación del profesorado de yoga en el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas.

Una oportunidad para conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu es lo que brindarán este jueves a las 15 en el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas a través de la práctica de yoga que estará a cargo del profesor Daniel Saavedra , quien además al finalizar la clase dictará una charla informativa gratuita .

En el marco de la apertura de la grilla de actividades para este 2026 que lanzó el espacio cultural y deportivo (Ex Club de Pescadores Lomas) ubicado en Díaz Vélez 76, Lomas, comunicaron que este jueves vuelven las clases de yoga, pero esta vez con la posibilidad también de formarse en la disciplina.

El profesor de yoga Saavedra adelantó lo que sucederá este jueves: "Además de la práctica convencional de yoga, luego vamos a comentar a través de una charla la novedad de la formación en hatha yoga para quienes quieran sumarse y de esa manera no sólo formarse como profesores también es una transformación interna muy importante".

Es la primera vez que en el Centro Cultural Dorado Arte se va a brindar esta formación tan importante para quienes quieran simplemente adquirir más conocimientos sobre la base del yoga que es el hatha o para quienes quieran dictar clases.

"También estaré brindando un taller especial sobre estrés y ansiedad gratuito porque estamos en un momento complicado y el yoga brinda herramientas para poder controlar y gestionar los factores de estrés y ansiedad que conviven con cada uno de nosotros", explicó el experto, quien dará precisiones de dicho taller este jueves.

Las clases de yoga que brinda el profe en el centro cultural todos los jueves sólo tienen un costo simbólico para la mantención del lugar por lo que es más que accesible.

En cuanto al profesorado que se va a dictar por primera vez, Saavedra comentó que se trata de un arancel institucional muy bajo para que todos puedan acceder. Pero, cada uno de los detalles sobre costos, carga horaria, días y de más se van a estar brindando en la charla informativa a la que se puede acceder de forma libre y gratuita.

Saavedra es el fundador del Centro de Yoga Buen Vivir, Buen Convivir con sedes en Lomas de Zamora y Florencio Varela. Es un profesional de experiencia y un formador de profesores.