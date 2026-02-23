Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas de Zamora

Si bien este lunes es el último día estipulado para inscribirse a los cursos cortos de la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (Emajea) de Lomas de Zamora, se estableció un día más para anotarse en aquellas propuestas gratuitas en las que quedaron vacantes que se dictarán en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2026.

Este miércoles, de 15 a 19, los vecinos podrán acercarse al predio ubicado sobre la Avenida Frías 1475. ¿En qué cursos gratuitos quedó lugar? Hay nueve cupos para el taller de Hongos comestibles; 40 lugares para el cursos de Herbáceas y florales; 45 cupos para Rosas.

Por otro lado, se podrán inscribir al de Propagación por injerto unas 40 personas, mientras que hay 28 lugares para el curso gratuito de Producción de biofertilizantes y 25 cupos para plantas nativas.

Desde Emajea aclararon que no hay lugar para el curso de Plantas aromatizantes, uno de los más pedidos en el predio. La inscripción es personal y por orden de llegada.

Al momento de hacer la inscripción, los vecinos tendrán que presentar un folio oficio, la solicitud de inscripción 2026 (se puede descargar entrando en este link), fotocopia del DNI actualizado, 3 fotos carnet 4x4 actualizados, fotocopia de la constancia de la vacuna antitetánica o doble adultos vigente y el certificado de aptitud física 2026 (se puede descargar en este link). Se permite la inscripción a un curso por persona (es fundamental llevar toda la documentación y las constancias completas para obtener la vacante).

Una escuela con mucho reconocimiento en Lomas de Zamora

Emajea lleva más de 30 años de trayectoria educativa en Lomas y tiene un predio de 4 hectáreas con jardín botánico, viveros, invernáculos, una laguna y senderos con diversidad de árboles, plantas y flores.

Además de los cursos cortos, en la escuela hay tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes; Arboricultura y práctica de vivero; Ecología aplicada; y Paisajismo. Cada carrera tiene una duración de 3 años y materias como botánica, diseño de espacios verdes, maquinaria e instalaciones auxiliares, sanidad vegetal y gestión de proyectos.