jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
Manuel Castro 262.

Lomas: arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio

Los vecinos pueden disfrutar gratis de recitales, espectáculos infantiles, obras teatrales y shows de comedia.

Las entradas gratuitas se reservan por la web del Municipio.

Las entradas gratuitas se reservan por la web del Municipio.

En el Teatro del Municipio, uno de los espacios destacados de la cultura en Lomas de Zamora, arrancó la programación de verano con espectáculos gratuitos para vecinos de todas las edades.

En la sala de Manuel Castro 262, este viernes a las 20 habrá un tributo a Soda Stereo con un repaso por las inolvidables canciones del grupo liderado por Gustavo Cerati. El show estará a cargo de En Extremos, una banda de Llavallol que se formó en 2016 y ya pasó por diferentes escenarios tanto de Lomas como de Adrogué, Monte Grande, Longchamps, San Vicente y Canning.

Lee además
El equipo de Patio al Sur. 
Recomendado.

Patio al Sur lanza su Colonia Literaria de Verano
La propia comunidad de Lomas hizo donaciones para enriquecer al museo.
Manuel Castro 254.

Todas las actividades de verano en el Museo Americanista

La Combustible es una reconocida compañía teatral que lleva 21 años haciendo humor, música, stand up e improvisaciones. Alejandro Echazarreta y Pedro Monts son los fundadores y encargados del show que tendrá una función el sábado, a las 20.

teatro municipio verano2
Hay propuestas para todas las edades.

Hay propuestas para todas las edades.

Por su parte, el domingo a las 18 se presentará el espectáculo infantil "Amigos Brain Rot" que a través de la música y el humor celebra la creatividad, la imaginación y enseña a chicos y grandes la importancia de usar el celular de forma responsable, sin dejar de soñar despiertos.

El cronograma en el teatro continuará el viernes 30 de enero, a las 20, con la presentación del Ballet Uniendo Raíces y su repertorio de danzas folklóricas. Mientras que el sábado 31, a las 20, llegará el turno de "La importancia de llamarse Ernesto", el clásico de Oscar Wilde en formato teatral sobre dos jóvenes aristócratas que inventan un alter ego para escapar de sus vidas aburridas. Esta comedia es una sátira sobre la hipocresía de la alta sociedad victoriana.

Las entradas gratuitas se reservan entrando a la web del Municipio. Después de completar sus datos, a los vecinos les llegará un mail con un código QR que deberán presentar en el ingreso al Teatro el día de la función.

Múltiples talleres de verano en los centros culturales de Lomas

A principio de enero arrancaron los talleres de verano en los centros culturales El Ceibo (Rincón 565, Banfield), Darragueira (Darragueira 275, Banfield), Fiorito (Recondo 1466), San José (Caaguazú y Anchoris) y en el Club Cultural (Piaggio 653, Lomas).

De lunes a sábados hay clases de zumba, tango, yoga, rock, pintura en tela, porcelana fría, samba brasilera, danza clásica, danzas urbanas y ritmos infantiles, entre otras opciones. En su Instagram, los centros culturales tienen una grilla con todos los talleres y horarios. Las inscripciones son presenciales con DNI el día de cada clase.

Temas
Seguí leyendo

Patio al Sur lanza su Colonia Literaria de Verano

Todas las actividades de verano en el Museo Americanista

Verano verde en Lomas: talleres, huertas y actividades al aire libre

El artista de Lomas Zhae deslumbró en "Un poco de ruido" y conquistó las redes

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Oriundo de Lomas, sueña con una vida ligada a la música. El 2026 será especial ya que lanzará su primer álbum. video
En ascenso.

Mp El Atrevi, la nueva apuesta urbana que nace desde Lomas y con esfuerzo propio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luis Climenti, el autor del libro. 
Lanzamientos.

Luis Climenti presenta el libro "Todo eso que nos queda"