Lomas: arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio

En el Teatro del Municipio , uno de los espacios destacados de la cultura en Lomas de Zamora , arrancó la programación de verano con espectáculos gratuitos para vecinos de todas las edades.

En la sala de Manuel Castro 262 , este viernes a las 20 habrá un tributo a Soda Stereo con un repaso por las inolvidables canciones del grupo liderado por Gustavo Cerati. El show estará a cargo de En Extremos , una banda de Llavallol que se formó en 2016 y ya pasó por diferentes escenarios tanto de Lomas como de Adrogué, Monte Grande, Longchamps, San Vicente y Canning .

La Combustible es una reconocida compañía teatral que lleva 21 años haciendo humor , música , stand up e improvisaciones . Alejandro Echazarreta y Pedro Monts son los fundadores y encargados del show que tendrá una función el sábado, a las 20.

Por su parte, el domingo a las 18 se presentará el espectáculo infantil "Amigos Brain Rot" que a través de la música y el humor celebra la creatividad, la imaginación y enseña a chicos y grandes la importancia de usar el celular de forma responsable, sin dejar de soñar despiertos.

El cronograma en el teatro continuará el viernes 30 de enero, a las 20, con la presentación del Ballet Uniendo Raíces y su repertorio de danzas folklóricas. Mientras que el sábado 31, a las 20, llegará el turno de "La importancia de llamarse Ernesto", el clásico de Oscar Wilde en formato teatral sobre dos jóvenes aristócratas que inventan un alter ego para escapar de sus vidas aburridas. Esta comedia es una sátira sobre la hipocresía de la alta sociedad victoriana.

Las entradas gratuitas se reservan entrando a la web del Municipio. Después de completar sus datos, a los vecinos les llegará un mail con un código QR que deberán presentar en el ingreso al Teatro el día de la función.

Múltiples talleres de verano en los centros culturales de Lomas

A principio de enero arrancaron los talleres de verano en los centros culturales El Ceibo (Rincón 565, Banfield), Darragueira (Darragueira 275, Banfield), Fiorito (Recondo 1466), San José (Caaguazú y Anchoris) y en el Club Cultural (Piaggio 653, Lomas).

De lunes a sábados hay clases de zumba, tango, yoga, rock, pintura en tela, porcelana fría, samba brasilera, danza clásica, danzas urbanas y ritmos infantiles, entre otras opciones. En su Instagram, los centros culturales tienen una grilla con todos los talleres y horarios. Las inscripciones son presenciales con DNI el día de cada clase.