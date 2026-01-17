sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026
Gratuitos.

Verano a pleno en Lomas de Zamora: suman nuevos talleres culturales y deportivos

El Municipio sigue incorporando actividades para que los vecinos tengan espacios de recreación y aprendizaje en los barrios.

Los vecinos pueden hacer deporte y/o desarrollar sus capacidades artísticas en Lomas de Zamora.

Los martes y jueves, de 17 a 19.30, en el Espacio Cultural La Morocha de Budge (Necol 2273) dan un taller de fotografía comunitaria con el celular. Mientras que los miércoles y viernes, de 17 a 19.30, se lleva adelante un taller de radio en el Centro Cultural San José (Caaguazú 500).

Por su parte, los martes y viernes a las 17 hay jornadas de fútbol mixto en el Parque Llavallol ubicado sobre Boulevard Santa Catalina 302. Los vecinos también pueden sumarse los lunes y jueves, de 17 a 19.30, al taller de muralismo comunitario en la sede de la calle Canadá 277 (Fiorito); y los lunes y jueves, de 17 a 19.30, a los encuentros de freestyle y rap en el CGM Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025).

Todas las propuestas son abiertas a la comunidad y se llevarán a cabo durante enero y febrero en el marco de Entramados, un programa del Municipio de Lomas y el Gobierno de la Provincia para prevenir el ingreso al delito de niños, adolescentes y jóvenes de sectores socialmente vulnerables.

La iniciativa contempla la implementación de dispositivos territoriales que incluyen acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las familias y las redes locales. Durante el año pasado, en Lomas organizaron talleres de mecánica de motos y soldadura.

Múltiples talleres de verano en los centros culturales en Lomas de Zamora

La semana pasada arrancaron los talleres de verano en los centros culturales El Ceibo (Rincón 565, Banfield), Darragueira (Darragueira 275, Banfield), Fiorito (Recondo 1466), San José (Caaguazú y Anchoris) y en el Club Cultural (Piaggio 653, Lomas).

De lunes a sábados hay clases de zumba, tango, yoga, rock, pintura en tela, porcelana fría, samba brasilera, danza clásica, danzas urbanas y ritmos infantiles, entre otras opciones. En su Instagram, los centros culturales tienen una grilla con todos los talleres y horarios. Las inscripciones son presenciales con DNI el día de cada clase.

