Verano a pleno en Lomas de Zamora: suman nuevos talleres culturales y deportivos

En Lomas de Zamora siguen sumando talleres culturales y deportivos organizados por el Municipio para garantizar la recreación y el aprendizaje de los vecinos durante el verano.
El Municipio sigue incorporando actividades para que los vecinos tengan espacios de recreación y aprendizaje en los barrios.
Los martes y jueves, de 17 a 19.30, en el Espacio Cultural La Morocha de Budge (Necol 2273) dan un taller de fotografía comunitaria con el celular. Mientras que los miércoles y viernes, de 17 a 19.30, se lleva adelante un taller de radio en el Centro Cultural San José (Caaguazú 500).
Por su parte, los martes y viernes a las 17 hay jornadas de fútbol mixto en el Parque Llavallol ubicado sobre Boulevard Santa Catalina 302. Los vecinos también pueden sumarse los lunes y jueves, de 17 a 19.30, al taller de muralismo comunitario en la sede de la calle Canadá 277 (Fiorito); y los lunes y jueves, de 17 a 19.30, a los encuentros de freestyle y rap en el CGM Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025).
Todas las propuestas son abiertas a la comunidad y se llevarán a cabo durante enero y febrero en el marco de Entramados, un programa del Municipio de Lomas y el Gobierno de la Provincia para prevenir el ingreso al delito de niños, adolescentes y jóvenes de sectores socialmente vulnerables.
La iniciativa contempla la implementación de dispositivos territoriales que incluyen acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las familias y las redes locales. Durante el año pasado, en Lomas organizaron talleres de mecánica de motos y soldadura.
La semana pasada arrancaron los talleres de verano en los centros culturales El Ceibo (Rincón 565, Banfield), Darragueira (Darragueira 275, Banfield), Fiorito (Recondo 1466), San José (Caaguazú y Anchoris) y en el Club Cultural (Piaggio 653, Lomas).
De lunes a sábados hay clases de zumba, tango, yoga, rock, pintura en tela, porcelana fría, samba brasilera, danza clásica, danzas urbanas y ritmos infantiles, entre otras opciones. En su Instagram, los centros culturales tienen una grilla con todos los talleres y horarios. Las inscripciones son presenciales con DNI el día de cada clase.