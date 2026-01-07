Lomas: todas las actividades de verano en el Museo Americanista

El Museo Americanista de Lomas de Zamora tiene sus puertas abiertas durante el verano para que los vecinos disfruten de actividades culturales gratuitas organizadas por el Municipio.

En el espacio de la calle Manuel Castro 254 , los martes y jueves a las 17 se desarrolla la propuesta "Mi verano en Lomas" donde los visitantes son invitados a seleccionar una imagen de un archivo fotográfico de la ciudad y redactar una breve vivencia.

Gratuitas. Llega un verano lleno de actividades en los parques de Lomas y en la Reserva

Mientras que los miércoles y viernes, a las 16, en el patio del museo habrá un mapa grande de Lomas de Zamora para que los vecinos marquen un punto personal y puedan aprender más sobre la historia de los distintos barrios.

"Dramatización de relatos" es una experiencia que se desarrolla los miércoles y sábados, a las 16, con la presencia de artistas y narradores que contarán cuentos y harán participar al público. Y los sábados, a las 18, llevarán a cabo el ciclo "Música entre vitrinas" para que las recorridas por el museo sean acompañadas en vivo por sonidos suaves y discretos.

Otra de las propuestas es el "Círculo de lectura" que tendrá dos encuentros. El viernes 16 de enero, a las 18, realizarán un festival de poesía, narraciones y músicos coordinado por Juan Botana. Y el viernes, a las 18, habrá un conversatorio sobre autores argentinos y lecturas compartidas a cargo de Jorge Rampini.

Todas las actividades del museo son con entrada libre y gratuita, y siempre tendrán un rincón destinado a los más pequeños en el que podrán pintar, leer y ver cortometrajes.

Un lugar para conocer la historia de Lomas de Zamora

Con más de 65 años de historia, el Museo Americanista tiene diferentes sectores compuestos por piezas arqueológicas y objetos antiguos de las etapas preincaica y colonial. Gran parte de los reliquias, distribuidas en un recorrido de manera cronológica, fueron reunidas gracias a las donaciones de los propios ciudadanos y restaurados hacia principios de la década pasada cuando el lugar fue reabierto al público.

Dentro de las instalaciones también está Biblioteca Catalina Rodríguez con sus más de 8.500 libros y publicaciones de gran valor cultural, fotográfico, antropológico y arqueológico. Se destacan los ejemplares del siglo XIX del Museo de Ciencias Naturales como también de principios y mediados del siglo XX.