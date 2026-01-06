martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
Noche mágica.

Miles de vecinos participaron del 95° desfile de los Reyes Magos en Lomas

La Plaza Grigera se llenó de vecinos para recibir a los Reyes Magos en Lomas de Zamora. La noche terminó con un mapping y un show de luces.

La celebración central de los Reyes Magos se realizó en la Plaza Grigera.﻿

Previamente, el Jefe Comunal estuvo con su familia en el Desfile de Reyes que se realiza en las calles de Banfield en coordinación con la Cámara de Comercio de la ciudad.

Los Reyes Magos alegraron a cientos de vecinos de San José.
Ilusión.

Multitudinaria caravana de Reyes Magos en San José, organizada por el Club de Leones
La caravana de los Reyes Magos arrancó 20.45. Arrancó en Meeks y siguió por Boedo. 
Histórico.

Los Reyes Magos llegaron a Lomas y repitieron una noche inolvidable

La celebración central se realizó en la Plaza Grigera, donde el Monseñor Fernando Rodriguez impartió una bendición y los chicos y chicas saludaron y entregaron sus cartas a Gaspar, Melchor y Baltasar. El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal. “No tengo palabras para explicar la emoción de ver a tantas familias reunidas, lo que vivimos fue una verdadera fiesta de la comunidad, que celebramos en paz y con el corazón lleno de gratitud”, resaltó Otermín.

image
Oterm&iacute;n con su familia en el desfile de los Reyes Magos.&nbsp;

Otermín con su familia en el desfile de los Reyes Magos.

Los Reyes Magos unen a Lomas

“Gracias siempre a cada vecino y a cada vecina por hacer de Lomas un lugar donde encontrarnos es lo más importante”, concluyó el Intendente frente a miles de vecinos que se acercaron a disfrutar de la noche, que comenzó cerca de las 20.30 con la actuación de El Ensamble Sur en la espera de los Reyes, en Meeks y Laprida.

De la actividad participaron la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la Secretaria General, Aldana Scillama; la diputada provincial Eva Limone y el senador provincial, Adrián Santarelli.

Claudio Luraghi era muy querido en Zona Sur.
QEPD.

Dolor por la muerte de un docente muy querido en la Universidad de Lomas

Franco Saulle, el trader asesinado en Burzaco.
Juicio.

Condenaron al lomense detenido por el crimen del trader en Burzaco