Miles de vecinos participaron del 95° desfile de los Reyes Magos en Lomas

La celebración central se realizó en la Plaza Grigera, donde el Monseñor Fernando Rodriguez impartió una bendición y los chicos y chicas saludaron y entregaron sus cartas a Gaspar, Melchor y Baltasar. El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal. “No tengo palabras para explicar la emoción de ver a tantas familias reunidas, lo que vivimos fue una verdadera fiesta de la comunidad, que celebramos en paz y con el corazón lleno de gratitud”, resaltó Otermín.
Los Reyes Magos unen a Lomas
“Gracias siempre a cada vecino y a cada vecina por hacer de Lomas un lugar donde encontrarnos es lo más importante”, concluyó el Intendente frente a miles de vecinos que se acercaron a disfrutar de la noche, que comenzó cerca de las 20.30 con la actuación de El Ensamble Sur en la espera de los Reyes, en Meeks y Laprida.
De la actividad participaron la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la Secretaria General, Aldana Scillama; la diputada provincial Eva Limone y el senador provincial, Adrián Santarelli.