El detrás de escena del histórico desfile de los Reyes Magos en Lomas

La producción del Círculo Católico de Obreros, que organiza hace 95 años este desfile, es impecable y detallista. Usan una clásica vestimenta que siempre llama la atención tanto de los chicos como de las familias. Conseguir esos trajes llevó un trabajo de investigación previo.
En un principio, los trajes se alquilaban en una sastrería artística ubicada en Capital y años después se confeccionaron de forma manual, luego de visitar y asesorarse en las Embajadas de Medio Oriente con el fin de que los tipo de telas y estampados sean representativos de la época.
"Los trajes tienen una estructura histórica y necesitan de un cuidado especial, mantenimiento y retoques porque son telas importadas que no son fáciles de conseguir, por eso los tenemos guardados bajo siete llaves. Lo mismo ocurre con las coronas que fueron hechas por gente allegada a la familia Pallarols", destacó el presidente del Círculo Católico, Oscar Cioffi.
Y agregó: "Toda la vestimenta es de excelencia al igual que el maquillaje porque nuestra misión es mantener la ilusión de los niños y no podemos dejar ningún detalle suelto".
Un clásico de Lomas de Zamora
Sobre esta tradición tan arraigada en Lomas, remarcó: "Ya son 95 años, un número muy importante para un desfile que se viene haciendo de forma ininterrumpida y es una tradición muy linda que se pasa de generación en generación. La cantidad de gente que vino el año pasado fue impresionante así que tenemos grandes expectativas de vivir otra noche especial junto a los chicos y las familias".