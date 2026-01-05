lunes 05 de enero de 2026
5 de enero de 2026
La previa.

El detrás de escena del histórico desfile de los Reyes Magos en Lomas

Los preparativos de los Reyes Magos son muy cuidadosos. Los trajes fueron especialmente confeccionados luego de asesorarse las Embajadas de Medio Oriente.

&nbsp;Melchor (Pablo María), Gaspar (Carlos Romanatti) y Baltazar (Pablo Ramón), los Reyes Magos de Lomas.

La producción del Círculo Católico de Obreros, que organiza hace 95 años este desfile, es impecable y detallista. Usan una clásica vestimenta que siempre llama la atención tanto de los chicos como de las familias. Conseguir esos trajes llevó un trabajo de investigación previo.

En un principio, los trajes se alquilaban en una sastrería artística ubicada en Capital y años después se confeccionaron de forma manual, luego de visitar y asesorarse en las Embajadas de Medio Oriente con el fin de que los tipo de telas y estampados sean representativos de la época.

El tradicional desfile de los Reyes Magos arranca 20.30 en Laprida y Meeks.

"Los trajes tienen una estructura histórica y necesitan de un cuidado especial, mantenimiento y retoques porque son telas importadas que no son fáciles de conseguir, por eso los tenemos guardados bajo siete llaves. Lo mismo ocurre con las coronas que fueron hechas por gente allegada a la familia Pallarols", destacó el presidente del Círculo Católico, Oscar Cioffi.

Y agregó: "Toda la vestimenta es de excelencia al igual que el maquillaje porque nuestra misión es mantener la ilusión de los niños y no podemos dejar ningún detalle suelto".

El tradicional desfile de los Reyes Magos arranca 20.30 en Laprida y Meeks.

Un clásico de Lomas de Zamora

Sobre esta tradición tan arraigada en Lomas, remarcó: "Ya son 95 años, un número muy importante para un desfile que se viene haciendo de forma ininterrumpida y es una tradición muy linda que se pasa de generación en generación. La cantidad de gente que vino el año pasado fue impresionante así que tenemos grandes expectativas de vivir otra noche especial junto a los chicos y las familias".

Quienes personifican a Melchor, Gaspar y Baltasar son también miembros del Círculo y recibirán las cartitas con los deseos de los más pequeños: "Lo hacen con un cariño increíble y la gente se los agradece un montón".

El desfile recorre las calles, los hogares de niños y también hace escalas en los hogares de la tercera edad, donde los jóvenes de ayer se topan con el recuerdo de otros tiempos.

El tradicional desfile de los Reyes Magos arranca 20.30 en Laprida y Meeks.

El desfile de los Reyes Magos

Este lunes, a las 20.30, desde Meeks y Laprida.

Escenario principal, en la avenida Hipólito Yrigoyen, entre Sáenz y Portela.

