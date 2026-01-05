Así está quedando el escenario para recibir a los Reyes Magos en Lomas de Zamora

El evento está organizado por el Municipio, junto al Círculo Católico de Obreros y la Cámara de Comercio. El punto de partida será en la esquina de Meeks y Laprida, pero el epicentro de los festejos será, como todos los años, frente a la Plaza Grigera .

La previa. El detrás de escena del histórico desfile de los Reyes Magos en Lomas

Para eso, ya están montando desde anoche un gran escenario donde se realizará el pesebre viviente. Luego, el obispo Lugones y autoridades municipales dirán unas palabras y el broche de oro será el tradicional show de luces desde el Palacio Municipal.

Por el momento, la avenida Hipólito Yrigoyen está reducida a un carril durante media cuadra, entre Sáenz y Portela, con agentes de tránsito dando indicaciones. Hacia la noche, por la cantidad de gente, se cortará el tránsito.

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán a bordo de una caravana que arrancará a las 20.30 de Meeks y Laprida. Luego recorrerán tres cuadras por Boedo para luego pasar por la Avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la Plaza Grigera.

20260105_133839

Los Reyes Magos desfilarán también en Banfield

Los Reyes Magos también estarán presentes para los vecinos de Banfield, dado que también desfilarán este lunes, aunque un poco más temprano. La caravana comenzará a las 19 en la esquina de Vergara y Maipú, y luego recorrerán cuatro cuadras de Maipú hasta llegar al cruce con Viamonte, donde habrá shows en vivo y actividades para disfrutar en familia.

Lomas Este tiene desfile propio

Desde hace 46 años, la familia Únales organiza un desfile especial por el barrio. En este caso, es partir de las 18.

Esta nueva edición tendrá como punto de partida en la Plaza Steinberg (Cerrito y Balcarce), seguirá por Lamadrid y Nicora. continuará por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Fonrouge y Pirovano) y avanzará por la Parroquia Santa Rosa de Lima (Alberti y Alsina).

El Complejo Los Pinos (Maheu y Lugano) será la siguiente posta, el recorrido seguirá hacia la Parroquia El Buen Pastor (Miguel Cané y Rodríguez Brito), luego los reyes estarán en la Sociedad de Fomento El Fortín (Armesti y Portugal), la caravana continuará por Cerrito y Buen Pastor hasta llegar a la Capilla Nuestra Señora de Lourdes (Freud al 200).

El recorrido seguirá por Cerrito (entre Fonrouge y Balcarce), pasa por Lamadrid 891 e irá hacia Zeballos e Ituzaingó, pasará por Juncal al 1600 y visitará la calle Pedernera. El último tramo de la caravana incluirá el Club Para Siempre (Melo y Arenales), seguirá por Anatole France al 600 y luego hará un paseo por distintas calles del barrio para luego finalizar la obra solidaria en la casa donde vivía Don Héctor, en Madame Curie entre Pedernera y Matheu).