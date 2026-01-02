Lomas Este se prepara para la 46º caravana de Reyes Magos

La familia Únales, unida: la caravana de Lomas Este seguirá alegrando a los más pequeños otro año.

Lomas Este ya palpita lo que será la 46º caravana de Reyes Magos organizada por la familia Únales, con un extenso recorrido que involucrará distintas calles del barrio. El evento se hará el próximo lunes 5 de enero , a partir de las 18, y promete ser multitudinario.

Marcela Únales , una de las vecinas a cargo de la organización (junto a su mamá Ana María Alegre y sus hermanos Pablo, Vanesa, Valeria y Tomás), dialogó con el Diario La Unión y explicó que la caravana contará con decenas de paradas, donde los Reyes Magos repartirán caramelos a todos los presentes. Se estima que la jornada se extienda hasta pasada la medianoche.

La caravana se creó debido a una iniciativa de Don Héctor , padre de Marcela, quien realizó la primera edición en 1980. Desde ese momento, se realizó de manera ininterrumpida hasta la actualidad, incluso luego del fallecimiento de su creador, en 2009: fueron sus hijos los que se comprometieron a mantener la tradición familiar.

Esta nueva edición tendrá como punto de partida en la Plaza Steinberg (Cerrito y Balcarce), seguirá por Lamadrid y Nicora. continuará por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Fonrouge y Pirovano) y avanzará por la Parroquia Santa Rosa de Lima (Alberti y Alsina).

El Complejo Los Pinos (Maheu y Lugano) será la siguiente posta, el recorrido seguirá hacia la Parroquia El Buen Pastor (Miguel Cané y Rodríguez Brito), luego los reyes estarán en la Sociedad de Fomento El Fortín (Armesti y Portugal), la caravana continuará por Cerrito y Buen Pastor hasta llegar a la Capilla Nuestra Señora de Lourdes (Freud al 200).

El recorrido seguirá por Cerrito (entre Fonrouge y Balcarce), pasa por Lamadrid 891 e irá hacia Zeballos e Ituzaingó, pasará por Juncal al 1600 y visitará la calle Pedernera. El último tramo de la caravana incluirá el Club Para Siempre (Melo y Arenales), seguirá por Anatole France al 600 y luego hará un paseo por distintas calles del barrio para luego finalizar la obra solidaria en la casa donde vivía Don Héctor, en Madame Curie entre Pedernera y Matheu).

“La caravana no sería posible sin la ayuda de todos los vecinos que nos instan a seguir con el legado de mi padre. También es fundamental el aporte que hacen los Bomberos Voluntarios de Lomas, quienes ponen a disposición una unidad para que los Reyes Magos puedan alegrar a cientos de chicos y chicas”, dijo Marcela, muy agradecida, dejando en claro que “todo lo que hacemos, año tras año, es a pulmón y apolítico”.

eda8a38c-b3df-4efd-ae09-c4f3ee3d3606 Los Bomberos Voluntarios de Lomas aportan su granito de arena para la caravana.

El evento tiene una cuenta de Instagram y de Facebook donde suelen notificar todas las novedades relacionadas al recorrido, como así también ofrecer canales de comunicación directos para compartir las fotos que surjan de la caravana.

La ayuda de los vecinos de Lomas Este, fundamental para la caravana

Con la mente puesta en la caravana del próximo lunes, los organizadores lanzaron una rifa solidaria, donde lo recaudado será destinado a comprar golosinas y hacerles mejoras a los trajes de los Reyes Magos.

El valor de cada número es de $4.000, aunque también hay una promoción de dos por $7.000. La rifa tendrá como premio un set de bebidas y se sorteará una vez que se hayan vendido todos los números (o la mayoría, en su defecto). Los interesados en colaborar pueden contactarse a través de las redes sociales anteriormente mencionadas.