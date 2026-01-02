Quién es el nuevo novio de Gianinna Maradona: "Hola mi amor"

Gianinna Maradona confirmó públicamente su nuevo romance con Guido Sergi a través una historia en su cuenta Instagram en las primeras horas de 2026. La publicación de la hija de Diego Maradona generó un gran revuelo en las redes sociales.

En la imagen, donde se los ve abrazados, Gianinna Maradona eligió el tema “Lo más lindo”, de Pity Fernández, para musicalizar la romántica publicación.

Además, le dedicó una frase simple y sincera a su pareja: “Camblaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”. Aunque el nombre de usuario de Sergi se presentó en una tipografía muy pequeña, pudo distinguirse, disipando los rumores que circulaban sobre su vida amorosa.

Sergi, por su parte, republicó el posteo de la hija de Diego Maradona y solo escribió “la luna”, siguiendo la letra de la canción elegida. Ambos recibieron el año nuevo en Pinamar junto a un grupo de amigos.

Antes de esta confirmación oficial, la relación había sido objeto de comentarios en las redes sociales durante meses, especialmente después de la ruptura de Gianinna Maradona con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Guido Sergi, es un hombre de 38 años que mantiene un perfil bajo y está alejado del mundo del espectáculo. Sergi es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar.

Además, se sabe que es separado y padre de dos hijas. Su vida transcurre lejos de la exposición mediática, se destaca su pasión por los autos y su afinidad con el rubro automotor.

En su pasado también se registra su desempeño en el fútbol juvenil y amateur, donde jugó como delantero en el equipo Defensores de Viedma.