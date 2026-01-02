viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026
Es el amor.

Quién es el nuevo novio de Gianinna Maradona: "Hola mi amor"

Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance con una publicación en Instagram. El muchacho está alejando del mundo del espectáculo.

Gianinna Maradona, con nuevo amor.&nbsp;

En la imagen, donde se los ve abrazados, Gianinna Maradona eligió el tema “Lo más lindo”, de Pity Fernández, para musicalizar la romántica publicación.

Además, le dedicó una frase simple y sincera a su pareja: “Camblaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”. Aunque el nombre de usuario de Sergi se presentó en una tipografía muy pequeña, pudo distinguirse, disipando los rumores que circulaban sobre su vida amorosa.

image
La publicación de Gianinna Maradona.

El nuevo romance de Gianinna Maradona

Sergi, por su parte, republicó el posteo de la hija de Diego Maradona y solo escribió “la luna”, siguiendo la letra de la canción elegida. Ambos recibieron el año nuevo en Pinamar junto a un grupo de amigos.

Antes de esta confirmación oficial, la relación había sido objeto de comentarios en las redes sociales durante meses, especialmente después de la ruptura de Gianinna Maradona con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Guido Sergi, es un hombre de 38 años que mantiene un perfil bajo y está alejado del mundo del espectáculo. Sergi es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar.

Además, se sabe que es separado y padre de dos hijas. Su vida transcurre lejos de la exposición mediática, se destaca su pasión por los autos y su afinidad con el rubro automotor.

En su pasado también se registra su desempeño en el fútbol juvenil y amateur, donde jugó como delantero en el equipo Defensores de Viedma.

