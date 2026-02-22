domingo 22 de febrero de 2026
Cumple.

La sorpresa que Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron a Benjamín por sus 17 años

El hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero celebró su cumpleaños, que terminó con un broche de oro.

Gianinna Maradona compartió fotos del festejo del cumpleaños.

El modelo, muy canchero: un Peugeot 208 blanco. Gianinna compartió en sus historias un video de la “búsqueda del tesoro” que organizó para que Benjamín encontrara la llave, junto al mensaje: “Búsqueda del tesoro y una familia incondicional... Los 17 llegaron con llave. Sos amor absoluto y celebrarte es maravilloso”.

En una postal que se viralizó rápidamente, la caja con la llave del auto estaba decorada con un corazón rojo y el mensaje: “¡Me encontraste! Feliz cumple, hijo. Te amamos. Mamá y papá”.

image
Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a su hijo.

