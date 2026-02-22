La sorpresa que Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron a Benjamín por sus 17 años

Gianinna Maradona compartió fotos del festejo del cumpleaños.

Benjamín Agüero Maradona celebró sus 17 años con una fiesta al aire libre a la que asistieron sus amigos y familia. Sus papás Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero, sorprendieron al nieto de Diego Armando Maradona con un regalo muy especial. Sobre el final de la noche le dieron un regalo muy especial: su primer auto.

El modelo, muy canchero: un Peugeot 208 blanco. Gianinna compartió en sus historias un video de la “búsqueda del tesoro” que organizó para que Benjamín encontrara la llave, junto al mensaje: “Búsqueda del tesoro y una familia incondicional... Los 17 llegaron con llave. Sos amor absoluto y celebrarte es maravilloso”.

En una postal que se viralizó rápidamente, la caja con la llave del auto estaba decorada con un corazón rojo y el mensaje: “¡Me encontraste! Feliz cumple, hijo. Te amamos. Mamá y papá”.

image Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a su hijo.

Compartí esta nota en redes sociales:







