Cuáles fueron las reglas básicas para que Lomas de Zamora comenzara a ordenarse

Antes de que existieran las avenidas asfaltadas, los comercios iluminados y el ritmo vertiginoso de la ciudad actual, hubo un puñado de vecinos que se sentó a escribir las reglas básicas para que Lomas de Zamora empezara a ordenarse a través de su Concejo Deliberante.

Corría 1886 y el flamante cuerpo legislativo municipal funcionó apenas tres meses. Alcanzó, sin embargo, para dejar una marca inaugural. En toda estructura democrática, ya sea nacional, provincial o municipal, conviven tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Este último, integrado por representantes elegidos por el voto popular para crear o modificar las normas que rigen la vida en común, tiene en Lomas su expresión en el Concejo Deliberante.

Pero su historia comenzó mucho antes de que el edificio actual fuera una referencia institucional. A fines del siglo XIX, cuando el distrito daba sus primeros pasos como pequeño pueblo bonaerense, aquellas primeras ordenanzas abordaron cuestiones que hoy podrían parecer elementales, aunque en ese contexto resultaban urgentes.

Una de las decisiones iniciales fue organizar el alumbrado público (a kerosene) y establecer que permaneciera encendido hasta la medianoche. También se reguló la poda y conservación de cercos, se prohibió la formación de lagunas que acumularan aguas servidas y se dictaron disposiciones de salubridad agrupadas bajo el rótulo de “Policía Urbana”.

Más normas para Lomas de Zamora

Pero las normas no se limitaron a la higiene. También alcanzaron aspectos cotidianos: los juegos de azar, la presencia de menores de 17 años en cafés, billares, fondas y prostíbulos, la comercialización de bebidas alcohólicas, la realización de bailes y los horarios de cierre de boliches y pulperías. Incluso se reglamentó la circulación de caballos al trote o al galope por las calles céntricas.

La agenda de aquellos concejales pioneros fue amplia. Legislaban sobre la portación de armas de fuego, el uso de pirotecnia, los animales sueltos en la vía pública, el blanqueo de frentes y el revoque de edificios en el centro, el control de pesas y medidas, los permisos para disfraces, la exhibición y venta de publicaciones consideradas inmorales y el ejercicio de la prostitución.

Entre las disposiciones más llamativas figura la que impedía vender leche casa por casa, conducir más de dos vacas por la calle, que debían permanecer en corrales, y enlazar el ternero a la cola de su madre.

Con el correr de los años, el cuerpo legislativo incorporó nuevas regulaciones orientadas al crecimiento urbano, en especial vinculadas con la salud pública y la infraestructura: desde el plano del pueblo hasta la primera calle empedrada, la avenida Meeks. Así empezó a escribirse la historia institucional de Lomas. Hasta la semana que viene.