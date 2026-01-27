La insólita historia de la artista Léonie Matthis y su especial relación con Turdera.

Léonie Matthis fue la primera mujer admitida como alumna en la casa de estudios parisina, y luego desarrolló su vida en Argentina, dejando su huella para muchas generaciones.

Nació en Troyes, Francia, en 1883. En 1904, fue admitida en la Academia de Arte de París, donde se formaban los grandes pintores del momento. Allí forjó su estilo y a los 29 años viajó a Buenos Aires y se casó con el artista Francisco Villar, pintor español que se dedicaba a los retratos.

En aquella época exponía óleos. Al poco tiempo abandonó dicha técnica y se convirtió en una experta del uso de la gouache, una témpera espesa que se trabaja sobre papel.

En la vieja casona de Turdera contaba con múltiples habitaciones de estilo español. Allí se encuentra un sótano, que fue en el pasado una bodega para alimentos, y que permaneció oculto gracias a que solo se accedía a través de una de las puertas que descansan al nivel del piso y que conservó, por décadas, objetos que hoy sirven para rearmar el costado menos conocido de Matthis.

En los veranos, la familia viajaba al norte. En Jujuy y Salta, pintaba la majestuosidad de la Quebrada de Humahuaca.

La madurez de una gran artista

A partir de sus 40 años se dedicó, junto con su amigo el historiador jesuita Guillermo Furlong S.J., a reconstruir el pasado histórico de Argentina. Y muchos libros de historia argentina de la época tomaron sus pinturas, marcando a varias generaciones.

Exponía con éxito en las galerías Witcomb y Müller, pero también en Uruguay, Bolivia, Perú y museos en España.

Se destacan sus retratos sobre la historia de Plaza de Mayo, a lo largo de cuatro siglos. Estas obras pueden verse en el Museo Histórico Cornelio Saavedra. También hay pinturas en el Museo Histórico Julio Marc de Rosario, en especial lo que fue su producción sobre la misión jesuítica de San Ignacio Miní, en Misiones

Produjo la primera serie de trece grandes cuadros titulada "Historia de la Patria a través de la Plaza de Mayo" con motivo del IV Centenario de la Fundación de Buenos Aires en 1936.

Su estilo retrata la época colonial en Argentina, pero sin centrarse en los acontecimientos políticos o históricos sino en escenas de la vida diaria de las personas o el aspecto de los edificios.

Falleció el 31 de julio de 1952.