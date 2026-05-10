Cómo será la secuela de la película biográfica de Michael Jackson

Hace apenas unas semanas que la película biográfica de Michael Jackson, protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, llegaba a los cines de buena parte del mundo, pero ya se especula sobre una posible secuela de esta exitosa producción sobre el “Rey del Pop”.

El éxito en taquilla de la película y que su trama solo aborde el ascenso a la fama del artista, sumados a que cierre con la frase "Su historia continuará", alimentó unos rumores sobre una continuación que el mandamás de Lionsgate ha prácticamente confirmado.

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El presidente del estudio, Adam Fogelson, adelantó que hay "una probabilidad muy alta" de que secuela comience a rodarse este año o el que viene.

"Hay una cantidad ingente de música y experiencias vitales, al margen de las acusaciones, que de por sí darían para más de una película", dijo Fogelson en su paso por el pódcast The Town con Matthew Beloni, señalando que "en un par de semanas" tenían previsto reunirse para discutir ideas para la secuela.

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Al parecer, uno de los principales impedimentos radica en las apretadas agendas del productor Graham King y del director de la película, Antoine Fuqua, que ya está comprometido con un proyecto de Netflix con Denzel Washington.

"Todos tienen mucho trabajo, Graham también está con varios proyectos y no sé como lo resolverán entre él y Antoine", explicaba Fogelson.

Al ser preguntado si la secuela haría referencia a las acusaciones de abuso sexual de menores presentadas durante años contra Michael Jackson, Fogelson dijo que era "una pregunta complicada" y que no creía ser "la mejor persona" ni que fuera "el mejor momento" para responder a eso.