Estrenos de cine: la película biográfica de Michael Jackson y otras tres novedades

La película biográfica de Michael Jackson.

Los estrenos de cine de esta semana llegan con la esperada película biográfica de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson. Se suma un documental argentino sobre China Zorrilla, con Soledad Silveyra y Carlos Perciavale, y un par de títulos estadounidenses que se las traen.

Michael Director: Antoine Fuqua.

Elenco: Jaafar Jackson. Miles Teller, Colman Domingo, Joe Gillette, Nia Long, Kat Graham.

Síntesis: la película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa le impulsó a convertirse en el artista más grande del mundo. (Biográfica, Estados Unidos)

Embed image Estrenos de cine: la película biográfica de Michael Jackson. Otros estrenos de cine El último viaje a China Director: Alejandro Maci. Elenco: Soledad Silveyra, Carlos Perciavale. Síntesis: Soledad Silveyra emprende un viaje al pasado. Un reencuentro pendiente en un sitio lleno de secretos compartidos. Transcurrieron demasiados años y los hijos artísticos de China Zorrilla no volvieron a cruzarse. (Documental, Argentina) Embed El Bufón 2 Director: Colin Krawchuk. Elenco: Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl, Dingani Beza. Síntesis: en la noche de Halloween, Max, una joven ilusionista cruza su camino con El Bufón, una entidad asesina que convierte trucos y juegos en trampas mortales. (Terror, Estados Unidos) Embed El Mago de Kremlin Director: Olivier Assayas. Elenco: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright. Síntesis: un joven cineasta ruso se convierte en un asesor poco probable de Vladimir Putin cuando este llega al poder en la Rusia postsoviética, navegando por las complejidades y el caos de la nueva era. (Histórica, Estados Unidos, Francia). Embed

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