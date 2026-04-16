Estrenos de cine: el debut de Cazzu junto con terror, drama y animación

Síntesis: luego de perder a su papá en un trágico incendio, Risa, una niña de 10 años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. (Drama, Argentina)

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Otros estrenos de cine

La posesión de la momia

Director: Lee Cronin.

Elenco: Jack Reynor, Laia Costa.

Síntesis: la joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente. (Terror, Irlanda, Estados Unidos)

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Caso 137

Director: Dominik Moll.

Elenco: Léa Drucker, Stanislas Merhar.

Síntesis: Stéphanie, agente de policía de Asuntos Internos, es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal y transformará el caso 137 en algo más que un simple número. (Drama, Francia)

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David

Directores: Phil Cunningham, Brent Dawes.

Síntesis: desde los cánticos del corazón de su madre hasta los susurros de un Dios fiel, la historia de David comienza con una silenciosa devoción. Cuando el gigante Goliat se alza para aterrorizar a una nación, un joven pastor, armado solo con una honda, unas pocas piedras y una fe inquebrantable, da un paso al frente. (Animación, Estados Unidos)