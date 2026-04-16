Estrenos de cine: el debut de Cazzu junto con terror, drama y animación

Los estrenos de cine de esta semana traen a “Risa y la cabina del viento”, una película argentina con el debut de Cazzu junto a Diego Peretti y Joaquín Furriel. Se suman una de terror, un drama francés y la animación con “David”.
Los estrenos de cine vienen con una película con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel junto a otra vuelta de la momia, un drama y la historia del Rey David.
Los estrenos de cine de esta semana traen a “Risa y la cabina del viento”, una película argentina con el debut de Cazzu junto a Diego Peretti y Joaquín Furriel. Se suman una de terror, un drama francés y la animación con “David”.
Director: Juan Cabral.
Elenco: Diego Peretti, Cazzu, Joaquin Furriel.
Síntesis: luego de perder a su papá en un trágico incendio, Risa, una niña de 10 años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. (Drama, Argentina)
Director: Lee Cronin.
Elenco: Jack Reynor, Laia Costa.
Síntesis: la joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente. (Terror, Irlanda, Estados Unidos)
Director: Dominik Moll.
Elenco: Léa Drucker, Stanislas Merhar.
Síntesis: Stéphanie, agente de policía de Asuntos Internos, es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal y transformará el caso 137 en algo más que un simple número. (Drama, Francia)
Directores: Phil Cunningham, Brent Dawes.
Síntesis: desde los cánticos del corazón de su madre hasta los susurros de un Dios fiel, la historia de David comienza con una silenciosa devoción. Cuando el gigante Goliat se alza para aterrorizar a una nación, un joven pastor, armado solo con una honda, unas pocas piedras y una fe inquebrantable, da un paso al frente. (Animación, Estados Unidos)